Nessuno stop al concerto: confermata la serata con Bob Sinclair alla Praja

Il primo atto del neo Prefetto di Lecce Maria Rosa Trio è la confermata della serata in programma alla discoteca Praja

di Gallipoli il prossimo 30 luglio con ospite il noto dj di fama mondiale Bob Sinclair.

A nulla sono valse le proteste avanzate specialmente dal Codacons che aveva chiesto a gran voce di annullare una serata ‘potenzialmente rischiosa’ sul fronte Covid, soprattutto in queste giornate in cui il contagio in Salento è in lieve risalita.

L’incontro, che si è svolto questo pomeriggio in Prefettura anche con le forze dell’ordine, si è concluso con il via libera alla serata più chiacchierata, e per molti anche più attesa, dell’estate gallipolina.

Giovedì 30 luglio quindi, Bob Sinclair, il disc jockey francese più in voga in tutto il mondo, sarà regolarmente al comando della consolle della Praja, ad intrattenere un pubblico di massimo 2.050 spettatori (vietata la vendita ai minori di 18 anni).

Questa la quota massima di biglietti disponibili decretata dai vertici della sicurezza pubblica. A fronte di questo limite di capienza, gli organizzatori avrebbero predisposto un piano grazie al quale saranno rispettate tutte le limitazioni anti-coronavirus imposte dalla Regione Puglia.