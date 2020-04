Felice di essere piccante, Susanna Pepe ‘sfida’ il Coronavirus e crea la Bocca di Dama salata

Il Coronavirus ha cambiato le abitudini degli italiani, ha costretto tutti a rispettare rigide regole per evitare la diffusione dei contagi, ma c’è una cosa che non è riuscito a fermare: l’immaginazione. Se il «distanziamento sociale» è un’arma per spezzare la catena, il pensiero può essere un’arma per superare le mura di casa dove siamo confinati e viaggiare. I piedi sono fermi, ma la mente continua ad esprimersi in tutta la sua creatività. Così è stato per Susanna Pepe, titolare della Masseria Ficazzana, che, come una sorta di sfida salentina al Covid19, ha voluto creare un’altra golosa novità. Dopo il successo ottenuto con il rustico dolce, questa volta tocca alla principessa della pasticceria salentina, la Bocca di Dama, diventare salata. Anzi, pure leggermente piccantina. Una versione che non profuma di vaniglia, ma di sole del Salento, di pomodorini secchi stesi al sole ed essenze della macchia mediterranea.

E se per il rustico dolce il motto era: «Io ce l’ho dolce», ora per la bocca di dama salata il nuovo slogan è “Felice di essere piccante”. Sì, piccante e frizzantina come Susanna Pepe che da sempre ha avuto voglia di rompere con gli schemi e dare via libera alla creatività che caratterizza la sua arte.

«In questo periodo in cui tutto è fermo e l’unico passatempo è diventata, un po’ per tutti, la cucina, io, che ho fatto della cucina e in particolar mondo della pasticceria la mia passione e la mia professione, non mi sono abbattuta e, a furia di sperimentare ricette nuove, ho inventato la Bocca di dama salata» ha dichiarato.

Ma come è fatta questa nuova prelibatezza?

«Il procedimento utilizzato è lo stesso che si usa per preparare la Bocca di dama dolce, ma nella versione salata… Ho ricreato un savoiardo salato con peperoncino e semi di papavero, crema pasticciera salata con pomodori secchi, il tutto avvolto in una glassa al pecorino e…. a fare da ciliegina sulla Bocca di Dama è… un bel pomodorino rosso ciliegino. Questa nuova Bocca di dama non profuma di vaniglia, ma di sole del Salento, di pomodorini secchi stesi al sole ed essenze della macchia mediterranea», ha raccontato.

Per ora Susanna ha sfornato pochissimi esemplari, ma vi è già tantissima richiesta. E cresce la curiosità. Le Bocche di dama salate, assieme agli altri prodotti firmati Masseria Ficazzana, si potranno trovare, surgelate, nei supermercati e nei punti vendita di eccellenze enogastronomiche oppure possono essere ordinate on line sul sito www.masseriaficazzana.it e arriveranno direttamente a casa e sulla pagina FB Masseria Ficazzana.

I prodotti sono igienicamente sicuri, perché, dopo essere stati preparati artigianalmente, vengono abbattuti conservando tutte le loro proprietà nutritive. Quando arrivano a destinazione, vanno solo scongelati e messi per alcuni minuti nel forno caldo. Sprigioneranno subito tutti i loro profumi e sarà una gioia per il palato e per il cuore che vi farà viaggiare lontano fino al Salento.