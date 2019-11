Acquista buoni spesa da 10euro nei supermercati Lidl, nuova iniziativa per un Natale di solidarietà

Il cuore della solidarietà non smette mai di battere e sceglie sempre un altro ostacolo da superare. Il Pronto Soccorso dei Poveri, dopo aver lanciato l’iniziativa che consentirà a molte famiglia in difficoltà di potersi permettere una visita specialistica gratuita grazie protocollo d’intesa firmato con l’Ordine dei Medici della provincia di Lecce, pensa al frigorifero ed alla tavola di chi è più sfortunato.

Sarà sufficiente andare ai supermercati Lidl di Lecce o di Campi Salentina ed acquistare un buono spesa da 10 euro. Preso quel ticket, simbolo di generosità, si potrà decidere di consegnarlo direttamente al Pronto Soccorso dei Poveri che si occuperà di donarlo alle famiglie bisognose oppure, cosa ancora più bella, si potrà chiedere al referente dell’associazione, Tommaso Prima, il nome della persona o della famiglia da cui recarsi personalmente.

Sarà l’occasione quella, infatti, non solo per consegnare il buono, ma per conoscere de visu chi sta attraversando un momento di difficoltà sul nostra territorio. Gli si potrà stringere la mano, sorseggiare un caffè insieme e magari sapere qualche notizia in più della sua vita per essergli ancora più utile. Non una solidarietà di facciata, ma una solidarietà vissuta per fare davvero comunità.

Punto di contatto: 346.9537000