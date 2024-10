Camera Penale di Lecce. Eletti i componenti del nuovo consiglio direttivo

Proclamati i nuovi eletti del consiglio direttivo della Camera penale “Francesco Salvi” di Lecce. La Camera si pone al fianco dell’avvocatura penale salentina, occupandosi dei rapporti con la Magistratura, il carcere, cercando di essere un interlocutore utile, soprattutto in un settore delicato come quello della giustizia.

E si è tenuto, nella giornata di oggi, presso il tribunale penale di viale de Pietro, il rinnovo dei componenti per il prossimo biennio. Al termine dei lavori, l’assemblea ha eletto: l’avvocato Giancarlo Dei Lazzaretti che dovrebbe essere riconfermato già nei prossimi giorni alla presidenza della Camera penale di Lecce. E poi sono stati eletti gli avvocati Antonio Savoia, Alberto Corvaglia, Stefano De Francesco, Alessandro Stomeo, Annamaria Ciardo, Andrea Starace, Emma Covella, Simone Viva. Va detto inoltre che del collegio dei probiviri faranno parte anche gli avvocati Giuseppe Giannaccari, Enzo Venneri e Cosimo Palazzo.

La giunta resterà in carica per un biennio. Invece, nei prossimi giorni il consiglio direttivo si riunirà per la decisione in ordine alle cariche, anche se alla guida della camera Penale di Lecce, dovrebbe restare l’avvocato Giancarlo Dei Lazzaretti, che nel biennio scorso ha già presieduto il consiglio direttivo con garbo e grande dedizione.