Un Natale di speranza: Telethon sccende i cuori a Minervino di Lecce

Anche quest’anno, Natale fa rima con solidarietà grazie alla campagna di Fondazione Telethon che, come tradizione vuole, torna a bussare ai cuori dei cittadini. Manca poco alla maratona televisiva, in onda sulle reti Rai dal 14 al 22 dicembre, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Una settimana all’insegna della speranza e dell’impegno che è un’occasione per conoscere da vicino le storie di chi lotta ogni giorno contro queste patologie.

“Facciamoli diventare grandi insieme“: è questo l’appello lanciato da Telethon ai cittadini per continuare a sostenere la ricerca scientifica e donare un futuro a migliaia di bambini e famiglie che combattono contro una malattia genetica rara. Solo grazie al contributo di ognuno sarà possibile donare speranza, terapie e un domani migliore.

Un cuore di cioccolato per una grande speranza

Per sostenere la ricerca, arrivano in oltre 3.000 piazze italiane i nuovi Cuori di cioccolato, la golosa novità della campagna di piazza di Natale (qui tutte le piazze, cerca la più vicina). Anche nella provincia di Lecce saranno presenti 100 punti di raccolta dove i volontari distribuiranno questi dolci doni, simbolo di un gesto d’amore e di speranza.

Minervino di Lecce protagonista della Maratona

In vista della maratona televisiva, il Coordinamento di Lecce e l’Amministrazione comunale di Minervino di Lecce organizzano una conferenza stampa, in programma venerdì 13 dicembre alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare. L’evento sarà l’occasione per presentare nel dettaglio la campagna di Natale e invitare tutti a partecipare alla diretta Rai che si svolgerà a Minervino di Lecce, in Piazza Umberto I, il 20 dicembre verso le 15:45.



“Solo grazie alla generosità di tutti possiamo fare la differenza” – afferma Anna Maria Accoto, coordinatrice provinciale Telethon – “La ricerca sulle malattie genetiche rare ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, ma c’è ancora molto da fare. Ogni donazione, grande o piccola che sia, è fondamentale per sostenere i ricercatori e dare una speranza concreta a chi soffre”.

Appuntamenti da non perdere:

Conferenza stampa: venerdì 13 dicembre, ore 18:00, Aula Consiliare del Comune di Minervino di Lecce

Diretta Rai: domenica 20 dicembre, ore 15:45 circa, Piazza Umberto I, Minervino di Lecce

In questo Natale, regala un sorriso a chi ne ha più bisogno. Dona il tuo contributo alla ricerca di Telethon e diventa parte di questa grande famiglia.