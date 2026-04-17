Campi Salentina premia il coraggio, encomio ai Carabinieri per l’operazione sull’assalto al portavalori

Si è svolta ieri, presso l’Aula Consiliare del Comune di Campi Salentina, la cerimonia di encomio dedicata al Comando Compagnia Carabinieri locale. Un riconoscimento ufficiale per l’alto coraggio e la professionalità dimostrati durante il drammatico assalto al portavalori avvenuto lo scorso 9 febbraio lungo la SS613 Brindisi-Lecce.

Ad aprire la cerimonia è stato il Presidente del Consiglio Comunale, Jacopo Versienti, che ha sottolineato il legame indissolubile tra benessere sociale e sicurezza: “Non può esserci benessere senza sicurezza e non può esserci sicurezza senza benessere. Siamo parte di un sistema complesso fondato sul rispetto delle regole”.

Il Sindaco di Campi Salentina, Alfredo Fina, ha ribadito come questo encomio sia un segno concreto di gratitudine verso chi opera quotidianamente per la legalità. Fina ha ricordato come il presidio costante dell’Arma sia stato determinante per superare stagioni difficili segnate dalla criminalità organizzata, restituendo fiducia ai cittadini.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Andrea Siazzu, ha accolto il riconoscimento con apprezzamento, evidenziando l’equilibrio con cui l’Arma affronta successi e difficoltà. Durante il suo intervento, ha ripercorso i momenti concitati del 9 febbraio: grazie a un coordinamento lucido e al coraggio dei militari, fu possibile catturare due membri della banda armata. “I Carabinieri sono uomini e donne comuni,” ha aggiunto il Colonnello, “padri e madri che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per la collettività.”

S.E. il Prefetto di Lecce, Domenico Natalino Manno, ha chiuso gli interventi definendo la cerimonia una “attestazione di fiducia” piuttosto che una formalità. Ha lodato la capacità di risposta immediata delle forze dell’ordine davanti a un episodio gravissimo, caratterizzato dall’uso spregiudicato delle armi.

Un momento di particolare commozione si è vissuto nel ricordare il Brigadiere Capo Donato Russo, presente in aula. Il Prefetto ha citato le parole pronunciate dal militare durante il ricovero post-intervento: “Ho fatto semplicemente il mio dovere”, espressione che racchiude l’essenza stessa del servizio nell’Arma.

Il culmine dell’evento è stato il conferimento della targa al Capitano Alessio Fagotto, Comandante della Compagnia di Campi Salentina. La motivazione recita: “Il Comune di Campi Salentina al Comando Compagnia Carabinieri di Campi Salentina per il quotidiano impegno a tutela della comunità, quale esempio di dedizione e devozione verso la cittadinanza e le istituzioni”.

La cerimonia ha sancito ancora una volta il legame profondo tra la cittadinanza e le istituzioni, unite nell’impegno per la tutela della legalità sul territorio salentino.