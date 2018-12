Passato il Natale bisogna pensare all’ultima festa, che è poi anche la prima: il Capodanno.

Quasi un rito di passaggio, la Notte di San Silvestro catapulta nel nuovo anno, sogni, speranze, illusioni e grandi amori.

Ma per congedarsi da questo 2018 e accogliere al meglio l’arrivo del Nuovo Anno occorre la giusta dose di ironia, mixata con sapienza a buon cibo, ottima musica e tanto divertimento.

A Corigliano d’Otranto al Capodanno 2019 ci hanno pensato Masseria Appidè e Frutta Eventi che vestiranno con luccicanti paillettes la notte più lunga e scintillante dell’anno.

Masseria Appidè

Storia e bellezza si intrecciano in questo gioiello di edilizia rurale. Masseria Appidè, a Corigliano d’Otranto, racconta scorci del passato di questa terra come solo le masserie sanno fare.

Ivana, punta di diamante di questa bellissima dimora storica, cura, insieme a Massimo, tutti i dettagli per rendere ogni occasione, banchetto di nozze o piccola cerimonia, un’occasione speciale. E per il Capodanno 2019, un raffinato menù farà del Gran Cenone di Masseria Appidè una festa unica, da gustare fino in fondo.

Frutta Eventi

Su ogni festa di successo c’è la sigla degli organizzatori. E la festa che a Capodanno più fa notizia è indubbiamente quella firmata Frutta Eventi.

E dunque per il Capodanno 2019, Luca Galiotta e Adriana Micaglio di Frutta Eventi, proporranno uno spettacolo che non mancherà di sorprendere e di far divertire.

Gli artisti

Sul palco si alterneranno la Tekemaya’s Bamd, I Paipers e Mattia Sincero Dj.

Tekemaya, giovane artista salentino ha conquistato di recente i giudici di The Voice of Italy cantando il celebre ”Quizas, quizas, quizas” e “Un anno d’amore”.

La Tekemaya’s Band darà il via alla lunga notte del Capodanno 2019, facendo la staffetta con I Paipers, la band di Trani che ripropone la musica del caro e vecchio Piper di Roma, interpretando con allegria travolgente i brani che hanno scritto la storia della musica nei mitici Anni ’60. Toccherà poi a Mattia Sincero Dj che con le selezioni musicai d’autore, lancerà in pista il popolo della notte.

Ma, attenzione! Lo spettacolo non è tutto qui e le sorprese saranno servite su un piatto d’argento. Come, del resto, si conviene ad una festa très chic.