“Carte Volanti”, all’Abbazia di Cerrate un laboratorio per costruire gli aquiloni

A un anno esatto di distanza, presso l’Abbazia di Cerrate torna “Carte volanti – Laboratorio di costruzione degli aquiloni”

Un’iniziativa destinata a bambini e famiglie in cui verranno realizzati aquiloni colorati, facili da costruire, con materiali semplici, in modo da poter volare in aria spinti dal vento. L’evento si svolgerà domenica 12 marzo 2023

Al termine dell’attività i bambini e le loro famiglie si divertiranno all’aria aperta a far volare gli aquiloni.

L’attività è posta in essere grazie alla collaborazione con l’aquilonista salentino Bruno Oronzo.

Ci sarà, altresì, la possibilità di prenotare un cestino tipico salentino fornito per un picnic nel parco.

L’attività è destinata ai bambini dai 4 anni in su (i bambini di 4/5 anni devono essere accompagnati dai genitori), sarà gratuita per chi si iscrive in loco al FAI e avrà inizio alle 10.00.

Il costo dei biglietti è di 9,50 euro per gli iscritti al Fai ed è valida anche per il secondo figlio, il costo intero, invece, è di 14 euro a bambino

L’ingresso sarà gratuito per il genitore o accompagnatore con figlio di 4 o 5 anni.

Tutti gli altri genitori accompagnatori possono prenotare l’ingresso o la visita guidata in Abbazia cliccando su “Acquista biglietto”, collegandosi al sito dedicato.