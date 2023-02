Accoglienza ai senzatetto, apre Casa Comune a Lecce come riparo dall’emergenza freddo

Apre Casa Comune della Fondazione Emmanuel in via Don Bosco a Lecce, un rifugio per l’accoglienza dei senzatetto del comune salentino in vista dell’emergenza freddo dei prossimi giorni. Arriva in previsione del ribasso delle temperature previsto per questo fine settimana, un crollo di circa dieci gradi che renderà gelida l’aria.

Il servizio è possibile grazie alla collaborazione tra la Fondazione, il Comune, la Polizia Locale, la Protezione Civile e la Questura. Oltre ad offrire un pasto caldo, un posto letto, la colazione e i servizi igienici e doccia, sarà implementata anche una attività di ricognizione del territorio cittadino per intercettare tutte le persone senza fissa dimora e invitarle a trascorrere la notte al riparo.

Nei giorni scorsi, inoltre, il servizio già offerto dal Comune presso Masseria Ghermi è stato potenziato con l’aggiunta di ulteriori dieci posti letto, sempre in vista dell’emergenza freddo che si prospetta nei giorni a venire secondo le previsioni meteo.

Solo qualche giorno fa, all’ingresso di Lecce, era morto un senzatetto di 37 anni e la priorità è quella di evitare che il freddo dei prossimi giorni faccia altre vittime tra i clochard che non hanno rifugio.

“Come ogni anno affrontiamo i giorni più freddi rafforzando i servizi di assistenza, in piena collaborazione tra istituzioni, associazionismo e forze dell’ordine – dichiara l’assessore al Welfare Silvia Miglietta – l’impegno e la disponibilità del gruppo comunale di Protezione Civile garantirà il presidio notturno di Casa comune al fianco dei volontari di Fondazione Emmanuel che si occuperanno dei servizi alle persone, che saranno raggiunte e invitate a mettersi al riparo grazie anche alla collaborazione della Polizia Locale e della Questura”.

“Casa Comune si è posta al servizio delle persone più fragili, favorendo e promuovendo la collaborazione tra pubblico e privato sociale insieme alla cittadinanza attiva soprattutto dei giovani – dichiara Stefania Gualtieri vice presidente della Fondazione Emmanuel – il nostro fine è creare un grembo sociale capace di accogliere e intervenire sulla qualità della vita di ogni singola persona, nei momenti di maggiore bisogno. Questa attività, che si rinnova ogni anno, ci vede impegnati in stretta collaborazione con l’assessorato al Welfare del Comune di Lecce nel potenziamento dei servizi di accoglienza notturna per chi vive per strada e ha bisogno in particolare in questi giorni più freddi di una opportunità in più”.