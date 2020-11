Covid-19, un positivo all’“Ammirato-Falcone” di Lecce: la scuola resta chiusa per sanificazione

A pochissime ore di distanza dalla decisione del Tar di accogliere il ricorso presentato dal Codacons e dai genitori salentini, le scuole si preparano alla riapertura in linea con i limiti imposti dal dpcm che classifica la Puglia come zona arancione. Sono tanti gli istituti che ormai si apprestano a riaprire le porte ai propri studenti ma non per tutti sarà così.

Non tutte le scuole, infatti, potranno ripartire già dalla settimana prossima. Restate chiuso, almeno per il prossimo 9 novembre, saranno tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo Statale “Ammirato Falcone” di Lecce, a causa della sanificazione di tutti gli ambienti prevista per il prossimo lunedì.

Ci sarebbe, infatti, un caso positivo al Covid-19 dietro la decisione di prolungare la chiusura. Il tampone positivo non è stato riscontrato tra gli alunni della scuola ma tra chi, quei plessi, li frequenta per lavoro, avendo anche più contatti all’interno di tutto il personale.

Arrivata la notizia di positività al coronavirus, è subito scattato il protocollo sanitario per prevenire ulteriori contagi. Tutti gli alunni di ogni ordine e grado resteranno a casa e saranno impegnati nella didattica a distanza fino a nuove indicazioni da parte della scuola.