I Carabinieri Forestali inaugurano il nuovo centro visitatori della riserva naturale di San Cataldo

Si svolgerà domani, venerdì 31 marzo alle ore 9,45 l’inaugurazione del nuovo Centro Visitatori della Riserva Naturale di San Cataldo.

Nell’Area Naturale Protetta, gestita dai Carabinieri Forestali, sono stati realizzati recentemente un’aula didattica, un centro di accoglienza animali confiscati in ambito C.I.T.E.S. (Convezione sul commercio internazionale di speci della fauna e della flora in via d’estinzione), un’aula natura e alcuni percorsi naturalistici in bosco.

La Riserva che già ospita correntemente numerose scolaresche nell’ambito di diversi progetti di educazione ambientale, sarà aperta anche a cittadini e visitatori nelle prossime giornate di apertura al pubblico curate dai militari dell’Arma per la biodiversità (16 e 30 aprile, 14 e 28 maggio, 9 e 23 giugno, 7 e 21 luglio, 4 e 18 agosto, 8 e 24 settembre).

Durante la cerimonia gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Stomeo – Zimbalo” di Lecce metteranno a dimora un “albero di Falcone”, simbolo di legalità.

All’evento parteciperanno il Comandante delle Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, Gen. di Corpo d’Armata Antonio Pietro Marzo; il Prefetto di Lecce Antonio Rotondi; l’Assessore all’Ambiente del Comune di Lecce Angela Valli e Don Antonio Coluccia, sacerdote impegnato in numerosi progetti nel campo del sociale e della legalità.