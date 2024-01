‘Chimicamente’, all’IIS ‘De Pace’ va in scena l’affascinante mondo della chimica

Si intitola ‘Chimicamente‘ la serata spettacolo dedicata all’affascinante mondo della chimica e a tutte le sue applicazioni nel mondo della vita quotidiana. Così l’I.I.S. ‘Antonietta De Pace‘ di Lecce presenterà al territorio nella serata di sabato 27 gennaio, nell’ Aula Magna della sede centrale di Viale Marche, tutte le novità dello storico indirizzo chimico che unisce alla tradizione del sapere le affascinati ricadute che lo rendono al passo con i tempi.

Fresco dell’ importante riconoscimento da parte del Ministero dell’ Istruzione e del Merito che ha approvato nei giorni scorsi la sperimentazione del cosiddetto 4+2, che consentirà agli studenti che si iscriveranno all’ indirizzo turistico dell’ Istituto di potersi diplomare in 4 anni per scegliere poi se lanciarsi nello sfidante mondo del lavoro oppure proseguire gli studi di Alta Formazione iscrivendosi ad un percorso biennale dell’ ITS, l’Antinietta De Pace di Lecce si deduca alla promoziine dell’ indirizzo chimico.

Non più semplici Open Days bensì veri e propri eventi di orientamento che mirano a fare conoscere le ricadute pratiche di tutti gli studi che si realizzano in ogni settore. Si parte dalla chimica e dalle sue ricadute nel mondo reale attraverso una serie di interventi e spettacoli che hanno la finalità di coinvolgere gli studenti interessati ad intraprendere quel percorso e le loro famiglie. A seguire la visita di laboratori specialistici per prendere contezza in prima persona di ciò che si andrà a studiare e delle modalità attraverso cui lo si farà per interessare e incuriosire sin da ora gli allievi del prossimo anno scolastico, il 2024-2025.

L’organizzazione della serata

Ai saluti della Dirigente Scolastica, Silvia Madaro Metrangolo, farà seguito l’intervento del georgofilo Francesco Tarantino su “Le opportunità dell’ economia circolare in serra”, insieme alla prof.ssa Xenia Paolelli e agli studenti Giulia Diaferia (5 BTC), Lorenzo Della Torre (4 BTC), Helena Macchia (5 ATC), Filippo Rollo (4 ATC).

‘Tutto intorno a noi è chimica, anche il sentimento dell’ amore’, dicono dal De Pace. E con queste premesse si esibirà con una pizzica de core il Maestro Paolo Colazzo, artista e ricercatore del tarantismo con i suoi musicisti e ballerini. La pizzica, danza del corteggiamento, è espressione dell’ attrazione tra due corpi: il ballerino e la ballerina rappresenteranno la carica negativa dell’elettrone che si muove intorno al nucleo, carica positiva.

Atteso l’intervento dell’ oncologo Giuseppe Serravezza, responsabile di LILT Lecce, su “Inquinamento e salute”. I docenti e gli allievi si soffermeranno sull’importanza delle analisi ambientali e della produzione di materiali bio alternativi ai materiali inquinanti.

A seguire un interessante balletto sulla “Reazione di neutralizzazione”: due caratteri forti, un acido (HCl) ed una base (NaOH), si incontrano in soluzione acquosa, si dissociano in ioni positivi e negativi, e si ricombinano per dare un sale neutro più acqua. La reazione è così stabile che cede energia all’ambiente. Tutte le reazioni spontanee si muovono verso una diminuzione di energia, liberandola nell’ambiente. Saranno ballerine protagoniste le studentesse: Ludovica Candelieri (4 ATC), Sara Quarta (4 BTC), Sofia Portulano (3 AOC), Greta Cisternino (2 BOC), Caterina Cazzella (2 BOC), Elitha Nestola (5 ATC), Fatima Sene (4 BTC), Sharon Stifani (2 AOC), Giada Fasano (2 AOC).

La Presidente della Fondazione Biotech For Life – ITS Academy , Milena Rizzo, interverrà su “ITS Bene comune: la filiera formativa al servizio dei territori”.

A seguire un intervento che dimostrerà l’importanza delle analisi di laboratorio nelle indagini investigative.

Il momento wow della serata è affidato agli esperimenti spettacolari del Prof. Vincenzo Cavallo insieme al Prof. Cristian Cavallo che faranno alcune dimostrazioni su:

Inchiostro magico,

Il vulcano chimico,

Il dentifricio dell’ elefante,

La lanterna fluorescente,

Il semaforo chimico,

Il messaggio del fantasma.

Collaboreranno con i docenti gli studenti: Joele Rollo (5 ATC), Giorgia Calogiuri (3 AOC), Aurora Spagnolo (3 AOC), Sofia Portulano (3 AOC), Lorenzo Della Torre (4 BTC).

La biologa nutrizionista Marta Lezzi interverrà su “Salute e alimentazione. La filiera agroalimentare – Le analisi alimentari”.

Ad Alessandro Lipan (4 BTC) sarà affidata la lettura di un passo tratto da “Il sistema periodico” di Primo Levi.

Natasha Martino, medico estetico interverrà su

trattamenti estetici e benessere psicofisico (“Chimica e benessere? Un binomio vincente”), mentre Elisa Ruberto, docente del massaggio, operatore olistico del benessere parlerà di

“Oli essenziali, creme, candele profumate per trattamenti efficaci”.

Gli Open Labs

A seguire, si apriranno alla visita dei futuri alunni e delle loro famiglie i seguenti laboratori:

Piano terra

Micro 1 Lab. Cosmesi:

Prof.ssa M. Grazia Tamborrino

Prof.ssa Fabiola Perrone

Studenti:

Joele Rollo (5 ATC)

Francesca Fasano (5 ATC)

Elitha Nestola (5 ATC)

Lab. Analisi ambientali e analisi alimentari

Micro 2

Prof.ssa Tiziana Bisconti

Studenti:

Giorgia Calogiuri (3 AOC)

Aurora Spagnolo (3 AOC)

Lab. Indagini investigative

Chimica 2

Prof. ssa Carla Citto

Studenti:

Giada Fasano (2 AOC)

Lab. Le magie della chimica

Chimica 1

Prof.ssa Annamaria Papuli

Studenti:

Dennis Quarta (1 COC)

Helena Macchia (5 ATC)

Alessia Codardo (3 BOC)

Primo piano

Lab Stem e Impianti

“Dalla realtà aumentata alla realtà virtuale in un laboratorio chimico”

Prof. Vittorio Rampino

Studenti:

Alice Manni (4 BTC)

Sofia Martina (4 BTC).