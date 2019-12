Il “Coffee Jobs” lanciato a Martano diventa itinerante: largo ai Giovani in MovimentAzione

Quest’ultimo periodo dell’anno è di regola dedicato ai bilanci. Positivo ed indubbiamente entusiasmante il risultato ottenuto dal Coffee Jobs, l’evento organizzato dall’Associazione L’Orizzonte in collaborazione con Athena Formazione&Sviluppo che nel prossimo anno farà tappa nelle città più importanti del Salento e della Puglia.

Ma cos’è esattamente il format Coffee Jobs? Potremmo sicuramente definirlo come un’opportunità che “nasce dai giovani ed è dedicata ai giovani”. In definitiva Coffee Jobs rappresenta l’occasione di confrontarsi su temi di scottante attualità come lavoro, formazione e istruzione utilizzando un linguaggio più diretto.

“L’ istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo” Nelson Mandela, Premio Nobel per la pace nel 1993

Coffee Jobs, le opportunità si moltiplicano

Il regalo di Natale per gli organizzatori del Coffee Jobs è la soddisfazione di aver trovato una chiave d’accesso importante per parlare di lavoro ai giovani e con i giovani. Tante le richieste di replicare il Coffee Jobs che si sono susseguite negli ultimi giorni: Copertino, Nardò, Brindisi, Bari (e non solo).

Con un approccio concreto e smart a tematiche importanti come il lavoro, Coffee Jobs coinvolge imprenditori, formatori, istituzioni e associazioni che fanno squadra per proporre il cambiamento auspicato e atteso da un intero territorio.

Coffee Jobs a Martano

Nel Coffee Jobs, a Martano, il presente e il futuro che produce idee innovative si sono incontrati per un confronto costruttivo.

Generare uno sviluppo economico e sociale equo e sostenibile è l’unica vera opportunità anche per il Salento.

Sono, dunque, sempre più strategici, e a volte decisivi, quegli appuntamenti in cui “domanda” e “offerta” di lavoro si trovano in uno spazio comune, fatto di condivisione di intenti e di prospettive, per incontrarsi e per dialogare.

Perché necessaria è la conoscenza tra chi cerca di valorizzare i propri talenti e le proprie competenze, chi necessita della persona giusta al momento giusto per far crescere la propria attività e la propria azienda e chi propone schemi e soluzioni in ottica innovativa.

Il Coffee Jobs in questo ha rappresentato, e rappresenterà, una straordinaria leva per lo sviluppo delle comunità.