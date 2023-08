Soggiorno piccolo con angolo cottura: come arredarlo?

Se la nuova casa è un po’ piccola, probabilmente, si avrà bisogno di arredare un soggiorno piccolo con angolo cottura. Anche se per molti non avere cucina e zona living separate può sembrare uno svantaggio, in realtà l’open space, se gestito con cura, può davvero essere un punto di forza di un’abitazione. Mettendo insieme due ambienti così importanti, infatti, questa camera diventa il vero e proprio cuore della casa, il punto di massimo ritrovo e di convivialità. Per questo arredare un soggiorno piccolo con angolo cottura nel modo giusto è molto importante: ecco qualche consiglio per renderlo davvero unico.

Madia e libreria componibile per la parte living

Prima di pensare alla cucina, bisogna vedere la stanza innanzitutto come un soggiorno: questa è la parte della casa in cui si trascorre la maggior parte del proprio tempolibero, sia per rilassarsi sia per pranzare o cenare.

Proprio perché si parla di un soggiorno piccolo, però, è meglio evitare la classica parete attrezzata ingombrante e imponente, che in questo caso non farebbe altro che ridurre ancora di più gli spazi e dare un senso di oppressione. In questo caso, è preferibile optare per mobili living semplici ed essenziali, meglio ancora se componibili così da poter giocare con le posizioni e con le forme e creare un salotto davvero ottimizzato. Per esempio, la libreria componibile permette di sfruttare le altezze e recuperare spazio.

Per un tocco di design, anziché il classico mobile per la TV si può scegliere una madia particolare, di un colore simile a quello della porta per armonizzarel’ambiente. Se però già tutt’intorno si è optato per colori abbastanza neutri, allora questa è l’occasione per osare con un mobile sgargiante e di un colore staccato da tutto il resto.

Cucina monoblocco

Quando si arreda un soggiorno piccolo con angolo cottura, la priorità è ottimizzare ogni singolo spazio ed evitare di sovraccaricare la stanza, così da allargarla e conferirle ampiezza almeno a livello visivo.

È bene quindi non pensare a quelle cucine enormi su due lati, magari con isole o penisole smisurate. Quel che ci vuole in ambienti piccoli è una cucina monoblocco, graziosa e discreta, ma comunque funzionale. Anche in questo caso, si può scegliere lo stile che più piace, ricordandosi però che deve comunque abbinarsi a quello scelto per i mobili della zona living: trovandosi tutto nello stesso ambiente, l’impatto visivo deve essere coerente in ogni elemento.

Divano a due posti

In un soggiorno che si rispetti c’è sempre un divano, su cui chiunque può sedersi per qualche minuto di relax: anche se lo spazio è poco, non significa che si deve rinunciare a questa comodità. Semplicemente, bisognerà anche qui ridimensionare le proprie ricerche e optare per un divano di dimensioni più contenute: l’ideale è un due posti, ancora meglio se si tratta di un divano letto. In questo modo, anche se la casa è piccola e probabilmente non si ha una stanza in più per gli ospiti, si avrà comunque la possibilità di accogliere amici e persone care anche per la notte.