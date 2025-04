Tra classici e specializzati: quante tipologie di bilancieri esistono?

Nel mondo del fitness, in continua evoluzione, è ancora possibile notare alcuni strumenti che restano punti fermi, veri e propri pilasti per l’allenamento.

Negli anni abbiamo assistito alla nascita di nuove discipline: dal Calisthenics, che abbiamo già definito tra le più recenti frontiere del mondo dell’allenamento a corpo libero, all’Hyrox, una delle ultime tendenze dello sport ibrido.

Allo stesso tempo, ci siamo abituati anche a cambiamenti meno positivi: una pandemia ci ha obbligati a rivedere il nostro modo di fare fitness e, anche a seguito della riapertura delle palestre pubbliche, abbiamo dovuto imparare a convivere con nuove regole e misure di sicurezza.

Eppure, in un mondo così dinamico come questo, alcuni elementi resistono: il bilanciere è proprio una di questi.

Che tu sia un atleta da sala pesi oppure un fedele dell’allenamento a casa, è difficile pensare a un percorso di crescita senza fare uso di questo attrezzo.

Il bilanciere da palestra, dalle sue origini

Compatto, versatile e facile da spostare, è tra le attrezzature da palestra più diffuse nelle palestre di tutto il mondo. Come spiega l’articolo sulla storia del sollevamento pesi, disciplina in cui vi è la necessità di fare uso del bilanciere,fin dagli albori è stato un’attrezzatura indispensabile per lo svolgimento di quest’attività.

Fa le sue prime apparizioni come una semplice asta metallica a cui poter fissare dischi per aumentarne il peso e, da quel momento, il suo design è rimasto pressoché lo stesso: ad evolversi sono stati i materiali, la cura del dettaglio e l’ergonomia.

Oggi il bilanciere è tra le attrezzature più frequentemente utilizzate non solo nel sollevamento pesi ma anche in discipline come il CrossFit, il functional training e l’HIIT.

È proprio per rispondere alle esigenze sempre più diversificate di questi ambiti che sono nate nuove varianti specifiche, studiate per adattarsi a diversi contesti e utilizzi.

Bilancieri da Palestra: semplicità alla base

Tra le numerose varietà, questa tipologia di bilanciere è sicuramente quella che potremmo definire Entry Level, ideale per chi si sta approcciando per la prima volta a questo attrezzo o per chi esegue un allenamento pressoché generico.

Per le sue caratteristiche tecniche poco specifiche sono bilancieri da palestra ideali per le sale da palestra, dove vengono svolti esercizi di diversi tipi e quasi mai propri di una disciplina in particolare.

Per questo si tratta di attrezzature perfette per un uso vario e non troppo mirato.

Bilancieri da Weightlifting: elasticità dei materiali

Con questa tipologia ci stiamo introducendo verso un prodotto molto più verticalizzato che, grazie alle sue caratteristiche specifiche, è studiato e progettato appositamente per rispondere a determinate esigenze che si presentano nello svolgimento di esercizi di Weightlifting.

A livello tecnico hanno dimensioni ben specifiche che però variano per le donne e per gli uomini.

Nel caso della lunghezza il bilanciere misurerà 220 cm quello maschile e 201 cm quello femminile; nel primo caso avrà un diametro dell’impugnatura di 28 cm mentre nel secondo di 25 cm; anche il peso varia leggermente, 20 kg per la versione da uomo e 15 kg quello da donna.

Ma ciò che caratterizza in modo distintivo questo bilanciere sono 3 fattori: è realizzato con un acciaio particolarmente elastico, perfetto per resistere a movimenti ampi anche sotto un carico elevato; sono dotati di cuscinetti rotanti all’interno dei manicotti per i dischi, funzionali per rispondere in modo fluido a gesti atletici molto dinamici come sono quelli richiesti da questo sport; lo schema di disegno del knurling è molto specifico.

Bilancieri da Powerlifting: forza e stabilità

Anche in questo caso si tratta di una tipologia di bilanciere da palestra molto specifica, diversa da quella precedente in quanto il suo obiettivo è quello di adattarsi alle esigenze della disciplina del Powerlifting.

L’acciaio di cui è composto non ha più la caratteristica dell’elasticità, a favore della resistenza; i movimenti richiesti in questo ambito sono più lineari, perciò la caratteristica più ricercata è proprio quella di reagire al meglio alla pressione di alti carichi.

A livello tecnico le dimensioni dei bilancieri sono pensate solo per l’atleta maschio ed è caratterizzato da una lunghezza di 220 cm, un diametro dell’impugnatura di 29 cm e un peso di 20 kg.

Le sue qualità più distintive sono le boccole in bronzo sui manicotti, sempre pensate per una resistenza ottimale al carico e un knurling più inciso e con uno schema che si discosta da quelli da Weightlifting.

Bilancieri da CrossFit: ibrido di natura

Proprio come la disciplina che soddisfa, anche questo bilanciere ha delle caratteristiche ibride: le proprietà tecniche sono quelle che si ritrovano nei Bilancieri da Weightlifting, quindi con differenziazioni per l’uomo e la donna.

Mentre dal Bilanciere da Powerlifting prende lo schema e la marcatura del knurling.

Bilancieri Specializzati: qualità uniche

Il mondo dei bilancieri per palestra si sta sempre di più specializzando fino a soddisfare esigenze di singoli esercizi e progettati per l’allenamento di gruppi muscolari mirati.

All’interno di questa categoria si trovano bilancieri che spesso perdono la classica forma lineare dei bilancieri più classici proprio perché devono andare a rispondere a necessità estremamente verticali.

È il caso del Bilanciere per Bicipiti o il Bilanciere EZ, specifici per l’allenamento per le braccia, della Trap Bar, pensata per gli stacchi, ma anche di bilancieri come la Swiss Bar, la Strongman Bar e tanti altri.

Quindi come scegliere il bilanciere palestra giusto per te?

La decisione potrebbe non presentarsi facile, ma è importante prendere quella giusta per potersi allenare in modo efficace e funzionale.

Sarà importante informarsi in modo approfondito e confrontare prodotti tra di loro.

Continua la tua ricerca e confronta modelli di bilancieri disponibili online: troverai prodotti di qualità o semplicemente le indicazioni necessarie per compiere una scelta ragionata.