Sostenere il Nepal dall’estero: uno sguardo a un’iniziativa gratificante

Nel tentativo di premiare il duro lavoro degli espatriati nepalesi che lavorano nel Regno Unito, nell’UE, in Canada, Svizzera e Australia, ACE Money Transfer ha collaborato con GME Remittance in Nepal. I migranti nepalesi che lavorano in questi paesi e regioni e invia denaro in Nepal per offrire sostegno finanziario a casa possono ora vincere premi fantastici ed entusiasmanti. Tutti i migranti nepalesi residenti nei paesi elencati possono ora avere la possibilità di vincere uno dei 4 iPhone 15 Pro e uno dei 50 premi in denaro per un valore di 15.000 NPR ciascuno.

Questo blog fa luce su ciò che sembra non legato ai dettagli, ma lo rende chiaro e aumenta le tue possibilità di vincere fantastici premi. Continua a leggere per sapere tutto ciò che devi sapere su questa entusiasmante campagna.

Un tuffo nel profondo dell’attuale emozionante campagna ricca di premi entusiasmanti

ACE Money Transfer e GME Remittance in Nepal si sono nuovamente uniti per premiare i loro stimati clienti che lavorano all’estero. I nepalesi che lavorano nel Regno Unito, nei paesi dell’Unione Europea, in Canada, Svizzera e Australia inviano denaro a casa per offrire sostegno finanziario.

In questa campagna, se questi migranti nepalesi inviano denaro a GME Remittance in Nepal tramite ACE Money Transfer, avranno diritto a partecipare a questa entusiasmante campagna. L’aspetto migliore della partecipazione è la sua semplicità: trasferire fondi tramite ACE Money Transfer alle rimesse GME in Nepal dai paesi sopra elencati.

Dettagli degli entusiasmanti premi

Ogni volta che ACE Money Transfer lancia tali campagne – e ce ne sono state innumerevoli anche in passato – queste sono cariche di premi unici. Quello attuale non è diverso. Questa campagna prevede 4 iPhone 15 Pro e 50 premi in denaro per un valore di 15.000 NPR ciascuno.

I telefoni ti aiutano a rimanere in contatto con la tua famiglia e i tuoi cari a casa. D’altra parte, il premio in denaro per un importo di 15.000 NPR è ciò che può alleviare l’onere finanziario dalle tue spalle e apportare aggiunte al tuo aiuto finanziario legato alla famiglia.

Partecipazione alla campagna in corso

Partecipare alla campagna è facile e semplice. I migranti nepalesi che vivono e lavorano nei paesi elencati dovranno inviare denaro solo a GME Remittance in Nepal tramite ACE Money Transfer. È così semplice. Ma devono:

Invia fondi entro la durata della campagna

Utilizza il codice promozionale “NEPAL” quando invii fondi a casa tramite ACE Money Transfer.

Scopri qui tutto sui Termini e Condizioni (ToR) di questa fantastica campagna estiva.

La durata della campagna

La campagna attuale si estende nei mesi di luglio e agosto 2024. La campagna sarà attiva il 1 luglio e rimarrà attiva fino al 31 agosto, entrambi i giorni compresi. Questa lunga durata consente ai nepalesi di effettuare diverse transazioni durante l’intera durata, il che può portare a un aumento delle possibilità di vincere gli entusiasmanti premi.

Chi vince cosa questa volta?

La campagna distribuisce ai partecipanti 4 iPhone 15 Pro e 50 premi in denaro per un valore di 15.000 NPR ciascuno. I telefoni verranno consegnati ai rimittenti che invieranno fondi a GME Remittance in Nepal tramite ACE Money Transfer, nei modi spiegati sopra e secondo i ToR.

I premi in denaro, invece, verranno consegnati ai destinatari dei fondi in Nepal tramite GME Remittance. I destinatari che vinceranno i premi in denaro saranno nominati dai vincitori, che sono i mittenti, e poi ritireranno i premi in denaro.

Garantire la trasparenza e offrire pari opportunità

Nel rispetto della propria tradizione di offrire pari opportunità a tutti i partecipanti e di garantire la trasparenza nell’assegnazione dei premi, l’azienda ha programmato una serie di estrazioni a sorte. Dopo aver partecipato facilmente alla campagna in corso e aver adottato tutte le misure necessarie per aumentare le proprie possibilità di vincita, i vincitori verranno selezionati tramite sorteggi fortunati. Queste estrazioni fortunate sono programmate durante e dopo la conclusione della campagna, il 31 agosto.

La scelta delle rimesse del GME – I punti di convergenza

GME Remittance in Nepal è uno dei principali istituti finanziari che offre servizi di trasferimento di rimesse. Scegliere GME Remittance in Nepal per questa campagna è una decisione ben ponderata presa da ACE Money Transfer. Entrambi i colossi finanziari convergono operativamente sui seguenti punti.

Facilità di accesso al servizio e più ampia disponibilità del servizio

I servizi di entrambi i giganti finanziari sono facilmente accessibili e ampiamente disponibili. Che si tratti di destinatari di rimesse in Nepal o di migranti che lavorano nei paesi sopra elencati, possono facilmente accedere ai servizi di ACE Money Transfer e GME Remittance in Nepal. Diverse filiali di GME Remittance in Nepal, insieme alla presenza online di ACE Money Transfer, salvano i clienti dai rischi e dai costi dei lunghi spostamenti.

Costi di servizio bassi

Sebbene sia ACE Money Transfer che GME Remittance offrano straordinari servizi di trasferimento di rimesse online, i loro costi di servizio sono bassi. La tariffa bassa aiuta finanziariamente i destinatari e i mittenti poiché l’importo che possono risparmiare si aggiunge all’importo che inviano e ricevono.

Tassi di cambio valutari reali e competitivi sul mercato

Entrambi gli istituti finanziari offrono ai propri clienti tassi di cambio reali e competitivi sul mercato, da cui dipende in gran parte un trasferimento di denaro online. Queste tariffe ti consentono di avviare subito una transazione o di attendere finché non aumentano e si muovono a tuo favore.

Invia denaro online e vinci grandi premi

I nepalesi che lavorano nei paesi sopra elencati stanno già inviando fondi a casa online. Ma è un’attività di routine che non porta altro che la distribuzione di fondi. Ma la stessa attività tra luglio e agosto può portarli a vincere uno dei 4 iPhone 15 Pro o uno dei 50 premi in denaro per un importo di 15.000 NPR ciascuno.

Devono semplicemente inviare fondi tramite ACE Money Transfer a GME Remittance in Nepal durante la durata della campagna. Tuttavia, devono assicurarsi di inviare fondi quotidianamente durante la campagna invece di effettuare più transazioni in un giorno. Ciò aumenterà le loro possibilità di vincere fantastici premi!