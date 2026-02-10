La Polizia di Stato commemora Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume giusto tra le nazioni

Anche quest’anno, il 10 febbraio, la Polizia di Stato commemora la figura di Giovanni Palatucci, già Questore reggente di Fiume, Giusto tra le Nazioni, simbolo di altissimi valori morali, umanità e spirito di sacrificio.

Giovanni Palatucci, arrestato dai nazisti per aver salvato migliaia di perseguitati, morì nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945, sacrificando la propria vita in nome dei principi di giustizia, legalità e solidarietà che ancora oggi ispirano l’operato della Polizia di Stato.

In occasione della ricorrenza, a Lecce si è tenuta una cerimonia commemorativa durante la quale è stata inaugurata una stele in pietra leccese all’interno della Villa Comunale.

Su di essa, avente un’altezza di 90 cm e una larghezza di 70cm, è incisa una frase commemorativa del “Giusto tra le nazioni Giovanni Palatucci” ed è collocata accanto a un albero di carrubo, già piantumato nei giardini pubblici nel 2021, simbolo di generosità, forza e abbondanza, valori che ben rappresentano l’eredità morale di Giovanni Palatucci.

Nel corso della cerimonia, il Questore Giampietro Lionetti ha inoltre deposto una corona d’alloro da parte del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, emblema di memoria eterna, in omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la Patria e per la difesa dei più deboli.

All’evento hanno preso parte il Prefetto di Lecce, il Vicesindaco della città, il Presidente Vicario della Corte d’Appello, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e le altre Autorità civili e militari locali, le Sezioni Anps di Lecce, Guagnano, Collepasso, Nardò e Galatina, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato, nonché il personale tutto.

Considerato il profondo significato della ricorrenza e l’importanza di trasmetterne i valori alle giovani generazioni, affinché la memoria di quest’uomo coraggioso continui a essere esempio vivo di coraggio, altruismo e responsabilità civile, è intervenuta anche una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Quinto Ennio – Cesare Battisti” di Lecce, che hanno aperto la cerimonia con una presentazione dedicata al Funzionario di Polizia, Medaglia d’Oro al Merito Civile.

La Polizia di Stato rinnova così il proprio impegno nel custodire e tramandare il ricordo di uomini che, come Giovanni Palatucci, hanno incarnato i più alti ideali di servizio allo Stato e all’umanità, con un simbolo solenne che, da oggi, sarà presente in uno dei luoghi più centrali della Città.