Buon compleanno nonna Tetta, un secolo di vita più uno

Era il 22 ottobre 1922 quando Antonia Elena Rapanà è venuta alla luce, anche se la sua nascita, come era consuetudine all’epoca, è stata registrata qualche giorno dopo, il 25 ottobre. Oggi, un secolo dopo, per tutti è zia Tetta, una nonnina che, circondata dall’affetto di tutti, è arrivata a soffiare su 101 candeline. Un traguardo bellissimo, un’altra tappa di una vita semplice e felice.

Quella di zia Tetta era una famiglia numerosa: seconda delle tre figlie di Lucia Bongiovanni e Angelo, entrambi vedovi e unitisi in seconde nozze, è circondata dall’affetto di ben dieci fratelli. Cresce fra il ricamo e i campi. Fin da piccola, infatti, accompagnava il padre Angelo, in campagna, mostrando sempre grande instancabilità e dedizione. Ricorda spesso con nostalgia le giornate trascorse negli uliveti con l’amato papà, del quale parla, ancora oggi, con grande devozione, ricordandone l’altruismo e la generosità.

Il ricamo e la campagna sono stati sempre le sue grandi passioni, portate avanti con determinazione sino a che i segni dell’età glielo hanno consentito.

Dopo aver perso, giovanissima, il primo amore in guerra, non ha mai voluto sposarsi, rimanendo sempre accanto alla sorella maggiore Giuseppina Filoni e al fratello maggiore Salvatore, a loro volta unitisi in matrimonio, e ai nipoti Antonio e Maria Lucia.

Nel 1989, quando è scomparsa la sorella Giuseppina, è rimasta a vivere con la famiglia dell’amata nipote.

Dotata di grande vivacità e curiosità, ha sempre amato leggere e ancora oggi continua a seguire la vita politica del Paese con grande interesse.

Le nipoti le sono grate, perché Tetta ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per tutti i suoi cari ed è sempre stata la zia di tutti.

«Oggi è un giorno speciale, Nonna Tetta ha raggiunto un traguardo emozionante dei 101 anni! Le auguriamo di continure a vivere in pienezza come fino ad ora donando serenità e amore alle persone a care» ha dichiarato il sindaco di Galatone, Flavio Filoni che ha voluto fare gli auguri a zia Tetta a nome della Amministrazione comunale e di tutta la comunità.