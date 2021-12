“Melodie per la Vita”, un concerto dei Maestri Ludovica e Vincenzo Rana a sostegno di AIL Lecce

Nella serata di oggi, venerdì 17 dicembre, alle ore 20:00, si svolgerà presso il Centro Congressi dell’Università del Salento (Complesso Ecotekne, via per Monteroni, Lecce), il concerto di beneficenza “Melodie per la Vita“. I Maestri Ludovica e Vincenzo Rana eseguiranno un programma di temi tratti da film.

Il concerto servirà a promuovere l’attività di AIL Lecce ODV – sezione di Lecce dell’Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma, associazione senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità solidaristiche e di sostegno ai pazienti ed ai loro familiari, affiancandoli durante il percorso della malattia attraverso assistenza socio-sanitaria domiciliare e supporto psicologico. AIL Lecce sostiene anche la ricerca scientifica ed offre supporto ai centri ematologici dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce (diretto da Nicola Di Renzo) e dell’ospedale Panico di Tricase (diretto da Vincenzo Pavone).

Il concerto “Melodie per la vita” è dedicato a Marco Arnesano, giovane salentino che ha lottato con la malattia. Marco era amico del Maestro Ludovica Rana che ha deciso di offrire il concerto in sua memoria.

“È un grande dono dei Maestri Rana alla comunità Salentina e ad AIL Lecce. La lotta alle malattie onco-ematologiche, come la lotta ai tumori solidi, richiede investimenti in ricerca scientifica, in innovazione tecnologica e investimenti a sostegno dei Pazienti e dei loro Familiari. AIL Lecce opera nel territorio della provincia di Lecce su cui sono investiti tutti i proventi delle attività di raccolta fondi ma, al contempo, è anche lo snodo di una grande rete di solidarietà costituita da 82 sezioni provinciali, pronta ad assistere i pazienti sull’intero territorio Nazionale. Il concerto dei Maestri Rana è idealmente dedicato alla memoria di tutti i pazienti che, come Marco, non sono riusciti a sconfiggere la malattia. AIL trova nel loro ricordo la ragione della sua missione affinché in un futuro, speriamo vicino, non vi siano più sconfitte. Siamo grati ai Maestri Vincenzo e Ludovica Rana per questo dono che consentirà di sensibilizzare ulteriormente le persone sulla necessità di agire attivamente sostenendo AIL e le associazioni che nel terzo settore, come AIL, integrano il servizio assistenziale sociosanitario del nostro paese”, ha dichiarato il presidente, Mario Tarricone.

Le musiche

Il programma del concerto prevede musiche di E. Elgar, R. Leoncavallo, F. Chopin, F. Schubert, G. Sollima, E. Morricone, L. Bacalov, N. Rota.