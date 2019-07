Graduatoria in stallo dal 2012 per impiegati e vigili, la Prefettura potrebbe convocare un tavolo con i Parlamentari

Solo qualche giorno fa, il Comitato Spontaneo degli idonei al Concorso per istruttori amministrativi di Categoria C presso il Comune di Lecce aveva indirizzato una lettera aperta al Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno e al Prefetto di Lecce Maria Teresa Cucinotta.

Sono 159 gli idonei relativi al concorso, che, nella giornata di ieri, sono stati ascoltati dalla Prefettura di Lecce, un passo concreto verso lo sblocco della situazione di stallo che, ormai, va avanti da anni. Solo i primi 16 in graduatoria sono stati assunti, mentre per tutti gli altri l’attesa non è ancora finita. Di mezzo ci si è messa la dichiarazione di pre-dissesto del Comune di Lecce, che, di fatto, ha impedito le assunzioni, lasciando tutto in sospeso. E se questo non dovesse bastare, a mandare ulteriormente in affanno il Comune del capoluogo sarà l’effetto di Quota 100: tanti pensionamenti ma nessun rimpiazzo in vista, a tutto svantaggio dei servizi ai cittadini.

Parola alle associazioni

A presiedere l’incontro del 29 luglio è stato il Capo di Gabinetto Beatrice Agata Mariano che ha messo in evidenza l’attenzione che la Prefettura vuole dimostrare su tutte le questioni occupazionali.

Presenti alla riunione, oltre al Comitato Spontaneo degli Idonei, anche le Organizzazioni sindacali.

Se da un lato emerge l’impossibilità da parte del Comune di Lecce, come evidenziato dal Sindaco Carlo Salvemini nel precedente incontro di giovedì 25 luglio, di assumere in attesa della manovra di riequilibrio pluriennale attualmente in corso, dall’altro ci si trova dinnanzi alla scadenza imminente della graduatoria, fissata al 30 settembre.

La soluzione sembra essere lo scorrimento delle graduatorie da parte del Comune anche oltre il termine di scadenza, per cui è necessaria una proroga da parte degli Organi competenti. Proroga che porterebbe anche vantaggi economici all’Amministrazione, non avendo più necessità di sostenere i costi per un nuovo concorso.

Non solo istruttori amministrativi di Categoria C, anche la Polizia Locale

La stessa sorte è toccata alla graduatoria del concorso del 2014 della Polizia Locale, che aveva subito il blocco del turn over al pari degli istruttori amministrativi di categoria C. Se per loro si sta effettivamente procedendo allo scorrimento delle graduatorie, il problema della scadenza fissata al 30 settembre rimane. Una proroga è assolutamente necessaria, sostengono i Sindacati che chiedono al Prefetto di convocare un tavolo alla presenza dei Parlamentari del territorio, per sensibilizzare gli organi di Governo.

Per la verità, qualcuno prospetta uno sviluppo diverso da quello delineato fino ad ora. Secondo l’avvocato Maria Teresa Romoli, Dirigente del settore Affari generali e Pubblica istruzione del Comune di Lecce, uno sblocco c’è già stato. Il Ministro Bongiorno ha già fatto validare le graduatorie risalenti agli anni 2010-2013, proprio in virtù della durata limitata delle graduatorie. Pertanto, la scadenza sarebbe già stata posticipata, evitando il problema.

Adesso, è tutto nelle mani dei Ministri competenti e la Prefettura assicura il proprio apporto, vista l’urgenza dell’intervento normativo.