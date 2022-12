61° Stormo, consegnato il brevetto a 13 nuovi piloti militari

Prosegue l’attività del 61° Stormo che, a distanza di poco più di due mesi dalla cerimonia svolta a Lecce in Piazza Duomo alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, consegna il brevetto altri tredici allievi piloti: cinque tenenti dell’Aeronautica Militare italiana, due ufficiali austriaci, quattro greci e due della forza aerea dell’Arabia Saudita.

L’evento si è svolto nella mattinata di ieri, venerdì 2 dicembre, all’interno della base aerea di Galatina e ha visto la presenza, accanto alle autorità locali e a una rappresentanza del personale dell’aeroporto, anche dei familiari degli allievi, giunti in Puglia per festeggiare un momento che, da lunga tradizione, rappresenta uno dei traguardi più importanti nella vita di un pilota.

La scuola di volo salentina è oggi una realtà addestrativa avanzata, multinazionale e moderna, con alle spalle esperienza e tradizioni di oltre 75 anni nel comparto del “flight training”; un polo formativo dunque di assoluta e riconosciuta valenza internazionale che dispone di sistemi tecnologici all’avanguardia e che ospita allievi e istruttori provenienti da ogni angolo del Globo.

Il colonnello pilota Vito Conserva, Comandante del 61° Stormo e dell’aeroporto di Galatina, durante il suo intervento, ha voluto sottolineare come la cerimonia formale di consegna delle aquile sia il miglior riconoscimento del lavoro svolto dagli uomini e dalle donne del Reparto, sempre all’insegna del gioco di squadra, della passione per l’Arma Azzurra e dell’impegno quotidiano. Dopo aver ringraziato pubblicamente il suo personale, si è quindi complimentato con i nuovi giovani aviatori, spronandoli a considerare il prestigioso traguardo raggiunto, non come un punto di arrivo, ma come l’inizio di una nuova fantastica avventura al servizio del Paese e dei propri cittadini.