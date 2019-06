Internet più sicuro, è possibile?

Inevitabilmente il nostro mondo è diventato sempre più digitale, sempre più virtuale. E se da una parte troviamo e riconosciamo l’utilità di internet e dei suoi strumenti per migliorare la nostra vita quotidiana, dall’altra temiamo una sorta di dipendenza dal web e soprattutto abbiamo timore per la nostra privacy e per la sicurezza dei nostri dati personali. Indubbiamente l’avvento di internet e della rete globale ci ha portato ad avere molte più possibilità, pensiamo allo shopping online, ai viaggi, all’informazione… per non perdere tutte queste possibilità e allo stesso tempo navigare online in modo sicuro seguite questi consigli per rendere internet un luogo più sicuro.

Alcuni consigli pratici

Certo, non devono essere gli utenti comuni del web a prendersi la responsabilità di rendere la rete sicura ma con alcuni accorgimenti e consigli pratici possiamo di sicuro garantirci un po’ più di sicurezza. Per prima cosa pensiamo alle password che usiamo per tutti i servizi a cui ci connettiamo: quanti di voi usano la stessa password per tutti gli account? E quanti usano password semplici come nomi di famiglia o date di nascita? Queste chiavi d’accesso sono facilmente decifrabili dagli hacker più esperti. Per prevenire problemi simili basta utilizzare dei generatori automatici di password che le rendono molto più complesse – con l’utilizzo di numeri, simboli e lettere – e dunque non personali.

Un altro consiglio che potete seguire è utilizzare un indirizzo mail solamente per le registrazioni a servizi pubblicitari / social network e simili, per lasciare le vostre comunicazioni importanti al sicuro e lontano da messaggi spam o mail fastidiose.

Quando visitate un sito internet controllate che sia un sito sicuro, segnalato da Google con la dicitura https in verde, mentre i siti non sicuri – che non dispongono di un certificato ssl – vengono segnati in rosso dal motore di ricerca.

E naturalmente sul vostro computer non può mancare un buon antivirus, che tiene lontano malware e altre minacce dai dati che scaricate da Internet. Per proteggervi mentre navigate invece potete utilizzare un servizio chiamato virtual private network. Che cos’è una VPN? Si tratta di un tunnel virtuale in cui potete connettervi – attraverso l’uso di un client – e proteggere la vostra privacy, i vostri dati e navigare più veloci nello stesso momento.

I browser più sicuri

Di sicuro per navigare online utilizzerete uno dei browser più famosi, come Chrome e Safari per Mac. Per quanto la sicurezza di entrambi questi software sia notevolmente migliorata, ci sono molti altri programmi più sicuri. Prima di vedere alcuni di questi vi diamo un consiglio su come migliorare Chrome: esistono estensioni che bloccano gli annunci pubblicitari e i pop up, altre come FloodWatch che vi mostrano i cookie che vi stanno tracciando, e poi AnonymoX che vi permette di navigare online in modalità anonima.

A proposito di browser sicuri invece, vi segnaliamo i seguenti due:

Tor

Tor, acronimo di The Onion Router, è probabilmente il browser più sicuro che esista, ed è anche gratuito ed open source. Tor rende impossibile qualunque tracciamento dei nostri dati perché mentre viaggiamo in rete riesce a crittografare tutti i dati. In questo modo saremo completamente anonimi sul web.

Opera

Di Opera invece avrete già sentito parlare, in quanto è un browser che si trova già installato in qualche dispositivo. Come browser, Opera è estremamente veloce, comprende già un blocco annunci, un blocco del tracciamento e una VPN integrata.

Seguendo questi semplici ed efficaci consigli avrete modo di migliorare la vostra esperienza online rendendola molto più sicura. Perché il web è un posto che può essere stimolanate e pieno di creatività, come ripetuto più volete dagli esperti, anche in occasione del Safer Internet Day, l’importante è conoscerlo e saperlo usare al meglio.