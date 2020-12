Vita con un neonato, si può renderla più semplice?

Essere neogenitori di questi tempi non è facile. Dalle poppate alle notti, per arrivare al complesso incastro delle passeggiate quotidiane con un neonato: chi va, la mamma o il papà? O magari i nonni? E come si fa con le restrizioni da Covid, le poppate, la borsa con i pannolini e i biberon, perché non si sa mai?

Tutti questi pensieri sono il pane quotidiano di un genitore che ha a che fare con la croce e delizia di un bebè. Sono meravigliosi, ma portano via molte energie.

Ci sono però dei vantaggi indubitabili nel portare a spasso un neonato camminando: non solo la camminata consolida il rapporto speciale genitore-figlio e consente di fare le proprie commissioni portandosi il neonato appresso. Ma è anche un ottimo modo per stare in salute, come ribadisce il Ministero della Salute.

Quindi, vediamo qualche metodo pratico per rendere la vita con un neonato più semplice, sana e – in un certo qual modo – divertente.

Passeggiate quotidiane con un neonato: buone anche d’inverno

Il clima freddo ha innegabili vantaggi per il rafforzamento del sistema immunitario. Però attenzione, bisogna stare attenti ad alcune insidie.

Freddo sì, ma non troppo

È fondamentale coprire adeguatamente il bambino o la bambina, per evitare che prenda eccessivamente freddo. Quindi sì a piumini, berrette, guantini, ma soprattutto sciarpe. In caso di vento, soprattutto se forte, la cappottina abbassata è d’obbligo, meglio se di materiale idrorepellente.

Preferire le ore di luce

Diversi studi scientifici provano che è possibile assorbire il corretto apporto di vitamina D per stare in salute con appena una mezz’ora di esposizione al sole, ogni giorno. Quindi, approfittate delle ore di luce per le vostre passeggiate quotidiane con un neonato, e avrete un sano integratore vitaminico, perfettamente naturale!

Provate a far addormentare i bimbi all’aperto!

Sembra un consiglio insolito, ma è quanto fanno i genitori di neonati finlandesi da decenni. In questo studio si trovano ragioni scientifiche per adottare questa pratica che al genitore mediterraneo può suonare rivoluzionaria: sembra che addirittura il riposino all’aperto aumenti la qualità del sonno del bimbo e persino la sua capacità di autogestione dell’addormentamento. Con un passeggino adeguato a schienale reclinabile, si può comodamente uscire per la passeggiata, e poi abbassare la seduta finché il neonato non prende sonno.

La passeggiata che semplifica la vita e fa stare in salute

La passeggiata quotidiana non deve essere concepita come uno stress, ma come un toccasana per stare in salute mentre si respira dell’aria diversa. Chiaramente, è il caso di scegliere un passeggino che non vi complichi la vita e che non si incastri irreparabilmente al primo marciapiede.

Detto ciò, nei due passi quotidiani abbiamo un ottimo compromesso: non solo sport per i genitori, ma anche – se ben gestito – un momento di relax, nel quale ascoltare la musica, pensare a sé stessi o godere delle bellezze della natura.

Inoltre, come abbiamo visto, è un’ottima occasione di assorbimento di vitamina D e apporta innumerevoli effetti positivi per il sistema immunitario.

Cosa che, di questi tempi, è consigliabile!