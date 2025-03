“Welfare ed economie per il territorio”, la sfida del futuro

I temi dell’economia del territorio, il ruolo delle imprese locali, le prospettive di sviluppo, sono solo alcuni degli ambiti di confronto che vedranno impegnati innumerevoli ed autorevoli esperti nella mattinata di venerdì 28 marzo all’Arthotel di Lecce a partire dalle ore 9,00.

Strumenti importantissimi per l’imprenditore che vuole sviluppare la corretta pianificazione dei flussi economici aziendali per il giusto riconoscimento ai propri dipendenti sviluppando il minor costo in termini di imposte e contributi.

L’evento organizzato da Confimprese Salento e dall’ordine dei consulenti del lavoro vedrà come relatori, l’Avv. Giuseppe Gentile, il presidente nazionale di Confimprese Guido D’Amico, il presidente dell’Ente Bilaterale Imprese e Lavoratori Alfredo Mancini e l’Europarlamentare Chiara Gemma, insieme agli interventi di Antonio Lezzi ed Emanuela Vitali rispettivamente presidenti dell’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Lecce e di Confimprese Salento.