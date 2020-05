Troppa gente nel cimitero, Salvemini lo richiude. E per i parchi servirà una prenotazione

Troppa gente in visita ai propri defunti e al sindaco non resta che chiudere i cancelli. A Lecce il cimitero chiude, almeno per oggi. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Carlo Salvemini nel corso della diretta Facebook organizzata stamattina con il Prof. Lopalco.

“Di fronte ad un afflusso eccessivo di utenti – ha dichiarato il Sindaco – questa mattina abbiamo disposto la chiusura del cimitero. Si tratta di una decisione sofferta, presa osservando minuto per minuto l’andamento dei flussi che luoghi come questo finiscono per generare.

Ai cittadini che sono stati rimandati indietro dico: abbiate pazienza. lo facciamo per tutelare la salute pubblica, che è il bene supremo che dobbiamo tutelare in questo momento. Potere tornare a fare la vostra visita ai cari defunti comunque a partire da domani“.

Slitta, così, anche la riapertura dei parchi pubblici, per il cui accesso Salvemini spiega: “rimandiamo in modo che attraverso la piattaforma delle prenotazioni degli accessi potremo evitare gli assembramenti all’interno e all’esterno. In settimana partiremo, come promesso.