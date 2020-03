Tutti d’accordo, restiamo a casa. E per la spesa a domicilio, a Carpignano Salentino, ci pensano Tina e Maria

Vediamola così, è l’unico lato positivo di questi giorni difficili vissuti tra paura e incredulità all’ombra delle raccomandazioni emanate dal Governo e dalle autorità sanitarie per contenere il rischio di contagio da coronavirus. Stiamo parlando delle iniziative di solidarietà per venire incontro alle categorie più esposte, agli anziani, a chi è solo.

Il Paese intero ha aderito alla campagna #iorestoacasa: si può uscire dalle mura domestiche solo per ragioni di salute, per compravate esigenze di lavoro e per andare a fare la spesa. Ma è bene che alcuni non escano proprio, nemmeno per questi motivi perché tanti volontari si stanno attrezzando per venire incontro ai loro bisogni. Volontari e non! Alcune farmacie del Salento si sono organizzate per recapitare gratuitamente alle categorie a rischio i medicinali. E da un piccolo borgo del Salento, Carpignano Salentino, prende avvio un’altra bella iniziativa posta in essere dalle storiche proprietarie di un’attività commerciale.

Lo storico negozio a conduzione familiare “La Domenica“, che dal 1961 è presente nel comune, per venire incontro ai suoi concittadini, ha attivato la “spesa a domicilio“.

L’ iniziativa, nata come dicevamo dall’esigenza del rispetto delle ultime disposizioni, concentra la sua attenzione verso coloro che si trovano in situazioni particolari di impossibilità e indigenza.

Sicuramente i concittadini apprezzeranno il servizio offerto dalle titolari, Tina e Maria, che ancora una volta dimostrano il senso di vicinanza che da sempre le lega alla comunità.