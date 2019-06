Scoppia l’estate e Sgm potenzia il servizio per le marine. Linee e orari delle corse

Come una bella donna si è fatta un po’ desiderare, anche troppo forse, ma questa settimana ha deciso di cedere alle avances e di ammaliare il Salento con tutto il suo calore.

La bella stagione, finalmente, è giunta e questa settimana registrerà la sua prima ondata di caldo intenso che, certamente, porterà numerosi turisti e anche residenti sulle spiagge pronti a godere appieno i primi raggi di sole. Si potrà andare al mare, quindi, a rilassarsi o a cercare refrigerio immergendosi nelle splendide acque delle tante marine del territorio.

A tal proposito tra i tanti lidi anche quelli che fanno riferimento a Lecce saranno meta di turisti e cittadini e quindi, l’azienda di trasporto urbano del capoluogo, Sgm comunica che da domenica 9 giugno al sino al 15 settembre sarà in vigore il programma di esercizio estivo del servizio di trasporto urbano.

Le prestazioni della bella stagione prevedono, come ogni anno, l’intensificazione dei collegamenti con le marine di San Cataldo (Linea 32), Frigole (Linea FR), Torre Chianca (Linee TC), Spiaggiabella e Torre Rinalda (Linea TR). Nello specifico, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, di mattina come di pomeriggio, la linea 32 prevede corse ogni 40 minuti, mentre quella per Torre Chianca ogni 60 minuti. I collegamenti per Frigole sono invece garantiti con 10 corse giornaliere e quelli con Torre Rinalda e Spiaggiabella con 6 corse.

Linea 32 San Cataldo

La linea 32 che conduce a San Cataldo parte dal City Terminal (Capolinea) per percorrere Via Calasso, Porta Napoli, V.le dell’Università, V.le Gallipoli, V.le Otranto, Via Cavallotti, Via Imp. Adriano, Piazza Palio, San Cataldo (Vespucci Lidi 1), San Cataldo, San Cataldo (Darsena), Piazza Palio, Via Imp. Adriano, V.le De Pietro e City Terminal dove riprende la corsa.

Linea TC Torre Chianca

Per l’altra marina di Lecce si parte sempre dal City Terminal (Capolinea) per compiere questo tragitto: V.le De Pietro, Via XXV Luglio, Castello, Piazzetta San Biagio, V.le Gallipoli, Porta Rudiae, V.le dell’Università, Porta Napoli, Via Adriatica, Torre Chianca, Via Adriatica e ritorno al City Terminal.

Linea FR Frigole

Per quel che riguarda la linea per Frigole si parte dal Castello e ci si ferma in Piazzetta San Biagio, Via Cavallotti, Via Battisti, Via Giammatteo, Borgo Piave, Frigole (Borgo), Frigole (Lidi), Borgo Piave, Via Giammatteo, V.le De Pietro, Via XXV Luglio.

Linea TR Torre Rinalda

Infine c’è la linea che porta a Torre Rinalda che seguirà il seguente itinerario: City Terminal (Capolinea), V.le De Pietro, Via XXV Luglio, Castello, Piazzetta S. Biagio. V.le Gallipoli, P.ta Rudiae, V.le dell’Università, Porta Napoli, Via Adriatica, Spiaggiabella, Torre Rinalda, Spiaggiabella, Via Adriatica, City Terminal.