Cani da salvataggio in mare, al via in Salento i corsi per conseguire il brevetto

Si svolgerà domenica 10 novembre, a partire dalle 10:00, presso il Centro di Addestramento Cinofilo Polifunzionale della SCISAR di Arnesano, la presentazione dei Corsi per il conseguimento o il rinnovo del Brevetto Operativo da Unità Cinofila SCISAR.

Durante l’estate appena trascorsa i cani da salvataggio SCISAR insieme ai loro conduttori sono stati spesso protagonisti delle pagine di cronaca, in varie regioni d’Italia, per aver tratto in salvo persone che si sono trovate in grosse difficoltà in mare.

L’addestramento

Le Unità Cinofile effettuano l’addestramento durante l’inverno per poi essere operative nei mesi estivi. Durante il corso, sia il cane che la guida imparano a intervenire tempestivamente in caso di necessità tuffandosi da un gommone in corsa, nuotando in mare aperto controcorrente, trasportando a riva tre persone in difficoltà contemporaneamente o trainando un’imbarcazione alla deriva con diverse persone a bordo e a mantenere l’autocontrollo in condizioni di stress.

Elementi questi che saranno affrontati e valutati nel corso di formazione e per il rilascio del brevetto operativo di Unità Cinofile da Salvataggio.

La scuola cinofila di soccorso

La Scuola Cinofila Italiana Soccorso Acquatico E Ricerca (SCISAR) è un’organizzazione di volontariato dedita, a livello nazionale, alla formazione e all’addestramento di unità cinofile per il soccorso in ambiente acquatico.

Le varie fasi del corso

Il corso per il conseguimento del brevetto operativo da unità cinofila da salvataggio prevede un percorso della durata media di circa un anno e si sviluppa in due fasi.

La prima parte comprende l’addestramento a terra, la condotta anche senza guinzaglio, l’educazione, la socializzazione con altri cani, il controllo del cane in qualsiasi contesto, anche in ambienti carichi di distrazioni, il gioco e altro.

La seconda comprende, invece, l’insegnamento delle tecniche di intervento in acqua previste per l’ottenimento del brevetto, riconosciuto dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, valido su tutto il territorio nazionale.

Nell’addestramento in acqua cane e conduttore mettono a frutto la strettissima relazione costruita nella prima fase per lavorare in assoluta sintonia e sicurezza, apprendendo tecniche che vanno dal semplice nuoto con il cane, all’invio sulla richiesta di aiuto, al trasporto a riva di più persone contemporaneamente, all’intervento su lunga distanza, fino alle tecniche di salvataggio imbarcati su mezzi di soccorso.

Infine è previsto un modulo volto alla conoscenza di nozioni relative al Primo Soccorso del cane, utile sia per le attività specifiche che si andranno ad affrontare sia nella vita di tutti i giorni.

Le future Unità Cinofile SCISAR brevettate, entreranno quindi nella squadra che in regime di volontariato opera nei settori riguardanti la cinofilia finalizzata al soccorso che va dal semplice pattugliamento delle spiagge (pubbliche o private), all’assistenza di gare di nuoto o regate e, a seguito di specializzazione, operative a bordo delle Motovedette SAR (Search and Rescue) al fianco dei militari della Guardia Costiera nell’ambito dell’Operazione “MARE SICURO”.

Per maggiori informazioni o per partecipare alla selezione, è possibile contattare la scuola attraverso l’indirizzo e-mail: info@scuolacinofilaitaliana.it oppure al numero di telefono 329/1370248.