Al via a San Cesario di Lecce un corso di apicoltura: salva il pianeta e impara un mestiere

L’Associazione Domus Medica, in collaborazione con la Regione Puglia, organizza un corso di apicoltura gratuito nell’ambito del progetto “eCo-in”, vincitore del bando Puglia Capitale Sociale 3.0. Il corso si terrà presso la sede di Domus Medica a San Cesario di Lecce martedì e giovedì mattina, dalle 9:00 alle 13:00, a partire da marzo 2025, nelle aule di Via Lequile, 56.

La formazione prevede lezioni teoriche e pratiche sull’allevamento delle api, la produzione di miele e altri prodotti dell’alveare. Insomma, un’occasione unica per diventare provetti apicoltori.

I partecipanti al corso potranno acquisire le competenze necessarie per intraprendere una carriera nel settore apistico, un mercato in crescita che offre numerose opportunità lavorative. Il corso rappresenta anche un’occasione per conoscere da vicino il mondo delle api, che è fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema e la salvaguardia della biodiversità.

Le api sono insetti impollinatori che svolgono un ruolo cruciale nella riproduzione di molte piante, tra cui quelle che costituiscono la base dell’alimentazione umana e animale. La loro scomparsa avrebbe conseguenze catastrofiche per l’agricoltura, l’ambiente e l’economia globale. Per questo motivo, è fondamentale proteggere le api e sostenere l’apicoltura, un’attività che contribuisce alla conservazione di questi preziosi insetti e alla produzione di cibo sano e di qualità.

Partecipare al corso di apicoltura di Domus Medica significa arricchirsi personalmente e professionalmente, sviluppando competenze utili per la vita e il lavoro, come la capacità di lavorare in gruppo, di risolvere problemi e di comunicare efficacemente.

Come iscriversi al corso

Per iscriversi al corso di apicoltura di Domus Medica, è necessario contattare l’associazione al numero di telefono 338 7442715 o all’indirizzo email [email protected].

Il corso è gratuito e aperto a tutti coloro che hanno voglia di imparare un mestiere antico e affascinante e di dare il proprio contributo alla salvaguardia del pianeta.