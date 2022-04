L’Associazione Anna e Valter tende la mano al popolo ucraino, organizzato un corso di italiano

Il corso sarà gratuito e si svolgerà ogni martedì e venerdì. Le lezioni saranno tenute da decenti madrelingua. Il sodalizio, alcuni giorni fa, ha raccolto farmaci e generi alimentari

Purtroppo non trapelano buone notizie, la fine della guerra in Ucraina sembrerebbe molto lontana e dagli organi di informazione non si sente parlare altro che di continui bombardamenti, invasioni e gli incontri per mediare lasciano il tempo che trovano e si concludono sempre con un nulla di fatto.

Tutto il mondo si è stretto intorno al popolo ucraino e nel suo piccolo anche il Salento, grazie soprattutto al mondo dell’associazionismo.

E in soccorso di chi, causa il conflitto bellico, giungerà in Italia, l’Associazione leccese “Anna e Valter”, conosciuta sul territorio per le molteplici iniziative cui dà sempre vita a favore dei più bisognosi, ha organizzato un corso di lingua italiana gratuito.

In collaborazione con Officine Cantelmo, le lezioni si svolgeranno ogni martedì dalle ore 15.00 alle 18.00 e saranno tenute da docenti madrelingua.

Questa iniziativa fa il paio con quella svolta alcuni giorni fa dal sodalizio presieduto da Alfredo Fiorentino, quando, presso il centro dei Salesiani, sono stati raccolti generi alimentari e farmaci che sono stati inviati ai profughi.

Per informazioni e iscrizioni al corso si potranno contattare i numeri telefonici 389.9487266 oppure 380.2146283.