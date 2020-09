La didattica leccese sul podio mondiale, terzo posto a Daniele Manni per innovazione e imprenditorialità

Si guadagna il terzo posto Daniele Mani, docente di informatica ed imprenditorialità presso l’istituto ‘Galilei-Costa-Scarambone’ di Lecce che lo scorso luglio era stato selezionato nella prima shortlist dei Top 10 professori per le più qualificate attività didattiche di innovazione e imprenditorialità al mondo.

Si sono chiusi ieri sera i lavori della 15esima edizione della Conferenza Europea ‘ECIE – European Conference on Innovation and Entrepreneurship’ che quest’anno si è svolta in modalità “on line” da Roma presso l’Università degli Studi Internazionali (UNINT). In chiusura della conferenza, sono stati annunciati i docenti vincitori della 6° edizione degli ‘Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards’, i riconoscimenti alle più qualificate didattiche di innovazione e imprenditorialità al mondo.

Terzo posto per il docente leccese Daniele Manni, sul podio a pari merito con il professore universitario portoghese Manuel Oliveira. Il primo posto è stato assegnato a Christina W.Y. Wong, docente cinese presso il Politecnico di Hong Kong, ed il secondo posto a Laura-Maija Hero, docente finlandese presso l’Università di Helsinki. La personalissima tecnica didattica elaborata dal docente è denominata “Learning (entrepreneurship) by doing (startups)”, in italiano “Imparare (l’imprenditorialità) facendo (startup)”. “Da oltre 15 anni al “Costa” incentiviamo e aiutiamo gli studenti, a partire da 14 anni, ad ideare e condurre micro e piccole startup innovative – ha raccontato il prof – sono vere e proprie imprese che lanciano sul mercato reale nuovi prodotti e servizi. La giuria internazionale ha valutato positivamente due importanti aspetti del nostro operato”.

“Il primo riguarda l’aver contribuito a far nascere e crescere startup sociali come ‘Mabasta’ (movimento giovanile contro il bullismo) e ‘ECOisti’ (impegnata ad insegnare agli adulti il rispetto per l’ambiente). Il secondo riguarda la lunga lista di ‘soft skills’ (le rinomate competenze trasversali) che le nostre alunne e alunni acquisiscono grazie al percorso legato all’auto-imprenditorialità. Sono oltremodo orgoglioso di aver portato a casa, in Italia, questo prestigioso riconoscimento”.

Daniele Manni non è nuovo ai riconoscimenti. Nel 2015 fu tra i 50 finalisti alla prima edizione del ‘Nobel’ per l’insegnamento ‘Global Teacher Prize’, nel 2017 tra i finalisti all’ ‘Italian Teacher Prize’, nel 2018 tra i 12 finalisti agli ‘ECIE Awards’, nel 2019 tra i ‘Changeleader’ di ‘Ashoka Changemaker Schools’.