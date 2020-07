Un docente leccese tra i Top 10 finalisti al mondo per innovazione e imprenditorialità

Sarà l’Italia quest’anno a ospitare la Conferenza Europea “ECIE – European Conference on Innovation and Entrepreneurship” e questa particolarissima edizione, la 15esima, si svolgerà in modalità “virtuale” a Roma il 17 e 18 settembre 2020, presso l’Università degli Studi Internazionali (UNINT).

Nell’ambito della conferenza avrà luogo anche la 6° edizione degli “Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards”, i riconoscimenti ai più qualificati docenti di innovazione e imprenditorialità al mondo.

Tra i 10 finalisti sarà presente anche un insegnante salentino. Si tratta Daniele Manni, docente di informatica e imprenditorialità presso l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce. La sua particolare tecnica didattica, esaminata e valutata dalla giuria, è denominata “Learning (entrepreneurship) by doing (startups)”, in italiano Imparare (l’imprenditorialità) facendo (startup).

«La nostra particolare didattica che incentiva e aiuta gli studenti a partire dai 14 anni a ideare e condurre startup innovative – afferma Manni – è risultata tra le 10 migliori al mondo e questa è già una grande vittoria e un importantissimo riconoscimento internazionale. A rendere questo traguardo ancora più rilevante è il fatto che la stragrande maggioranza dei competitor per questo Premio è rappresentata da docenti universitari internazionali, sono pochissime le scuole superiori al mondo specializzate in imprenditorialità under-18. Nella finale del 17 e 18 settembre ce la giocheremo tutta ma, come già detto, ci sembra di aver già vinto classificandoci tra i Top 10».

Da oltre 15 anni il docente salentino incentiva e affianca tutti i suoi studenti di 14-18 anni nell’ideare e condurre micro e piccole attività economiche, vere e proprie startup innovative che vengono lanciate nel mercato reale. Sono condotte da studenti under 18 e alcune di esse hanno preso il volo e sono diventate imprese di successo.

Tra queste vi sono ad esempio: l’impresa sociale “Mabasta”, il movimento anti bullismo che opera dal basso e che, oltre ad aver ricevuto una medaglia dal Presidente Mattarella, ha vinto due competizioni internazionali, “Open F@b” di Bnp Paribas Cardif e “Best Student Startup” di “Global Startup Awards”. Oggi il team è condotto dal neo diplomato Mirko Cazzato; “SmartSiti”, la startup tecnologica specializzata nella progettazione e realizzazione “artigianale” di siti web, ideata e condotta da Daniele Chirico e Michael Candido e che ora vede impegnati nuovi talenti come Francesco Tortorelli (nella foto, a sinistra); la neonata “ComeApro.it” concepita durante il lockdown e incentrata sulle modalità di ri-apertura in Fase 2 post Covid-19 di negozi, ristoranti, scuole, etc.; gli “ECOisti”, la startup sociale impegnata a 360 gradi sul fronte dell’eco-sostenibilità.

Daniele Manni (e la sua particolare didattica hands on) non è nuovo ai riconoscimenti. Nel 2015 fu tra i 50 finalisti alla prima edizione del “Nobel” per l’insegnamento “Global Teacher Prize”, nel 2017 tra i finalisti all’ “Italian Teacher Prize”, nel 2018 tra i 12 finalisti agli “ECIE Awards”, nel 2019 tra i “Changeleader” di “Ashoka Changemaker Schools”.

Alla conferenza “ECIE – European Conference on Innovation and Entrepreneurship” del 17 e 18 settembre parteciperanno online docenti e studiosi di oltre 40 Paesi e attireranno un interessante target composto da studiosi accademici, professionisti e individui impegnati in vari aspetti dell’innovazione e dell’insegnamento e della ricerca imprenditoriale.