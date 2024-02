‘Il 4 + 2: un’opportunità rivoluzionaria per l’Istruzione tecnica e professionale’, all’IISS ‘Don Tonino Bello’ di Tricase le iscrizioni per diplomarsi in 4 anni

Un’importante innovazione nel panorama dell’istruzione tecnica e professionale sta emergendo con la sperimentazione del modello 4 + 2. Una nuova modalità che permette agli studenti di diplomarsi negli istituti tecnici e professionali in quattro anni e successivamente di iscriversi agli ITS, gli Istituti Tecnologici Superiori. Questa iniziativa apre le porte a una serie di opportunità senza precedenti per giovani desiderosi di accrescere le proprie competenze e prepararsi al mondo del lavoro e alle sue sfide.

Il modello 4 + 2 rappresenta un’opportunità per certi versi rivoluzionaria per l’istruzione tecnica e professionale, offrendo agli studenti un percorso educativo accelerato e altamente qualificato. Grazie a questa iniziativa, gli studenti possono ottenere un diploma, accedere a percorsi di specializzazione avanzati e prepararsi per una carriera gratificante nei settori tecnologici e professionali. Potremmo forse dire che questo modello promette di aprire nuove porte e di stimolare l’innovazione e lo sviluppo nel panorama educativo e industriale del nostro Paese.

Diplomarsi in 4 anni al ‘Don Tonino Bello’ di Tricase

Anche l’IISS ‘Don Tonino Bello’ di Tricase, diretto dalla dirigente scolastica AnnaLena Manca, si prepara ad accogliere questa novità. Partirà già dal prossimo anno scolastico 2024-2025 anche nel Capo di Leuca la sperimentazione che prevede il conseguimento del diploma dopo soli 4 anni. Stanno proseguendo in maniera serrata, in questi giorni, le pre-iscrizioni nell’Istituto che ha vista premiata la propria progettualità dal Ministero dell’ Istruzione e del Merito. Ma bisogna fare in fretta!

Dal prossimo anno, infatti, le studentesse e gli studenti che si iscriveranno agli indirizzi:

– aeronautico;

– manutenzione e assistenza tecnica;

– moda-industria e artigianato per il made in Italy,

potranno avvalersi dell’opzione che garantisce il nuovo percorso sperimentale: diplomarsi in 4 anni e scegliere poi se sondare immediatamente il mercato del lavoro o continuare con un iter formativo di 2 anni negli ITS Academy, il famoso 4+2 (in tal caso gli Its di riferimento sarebbero l’Its Aerospazio – Mobilità Sostenibile e l’Its Miti – Moda) o nel percorso tradizionale universitario.

Un percorso di studi accorciato, ma completo…

Il modello 4 + 2 offre agli studenti la possibilità di ottenere un diploma tecnico o professionale in un tempo più breve rispetto ai tradizionali cinque anni, mantenendo comunque un’istruzione completa e approfondita. Questo percorso accorciato è reso possibile grazie a una maggiore flessibilità nel curriculum e a un’intensa concentrazione sugli obiettivi educativi fondamentali.

Accesso agli Istituti Tecnologici Superiori

Una delle principali vantaggi del modello 4 + 2 è l’accesso agevolato agli ITS, istituti di eccellenza che offrono corsi di specializzazione post-diploma in settori tecnologici strategici. Questi istituti forniscono agli studenti competenze avanzate e pratiche, nonché l’opportunità di lavorare a stretto contatto con le aziende del settore. Grazie al diploma ottenuto dopo quattro anni di istruzione tecnica o professionale, gli studenti possono accedere direttamente a questi percorsi di specializzazione senza la necessità di ulteriori titoli di studio.

Ovviamente il diploma quadriennale, come detto, è altrettanto spendibile in tutte le università italiane.

La dirigente AnnaLena Manca: ‘Diplomarsi in 4 anni? Una grande opportunità perchè la carriera non aspetta…’

“Il modello 4 + 2 – afferma la dirigente scolastica dell’IISS ‘Don Tonino Bello di Tricase-Alessano_Poggiardo’, AnnaLena Manca – prepara gli studenti per una vasta gamma di opportunità di carriera nei settori tecnici e professionali. Con un diploma tecnico o professionale e, successivamente, una specializzazione tramite un ITS, gli studenti saranno ben posizionati per inserirsi nel mercato del lavoro e per contribuire al progresso e alla competitività dell’industria nazionale. Questo percorso offre una solida base teorica e pratica, nonché un’esperienza diretta nel settore prescelto, che sono entrambi altamente apprezzati dai datori di lavoro. Dico ciò anche alla luce del nuovo corso ITS attivato ad Alessano per Tecnico Superiore per la Manutenzione dei Motori Aeronautici e Nautici‘ partito da poco ma che ci sta dando grandi soddisfazioni e per il quale abbiamo grandi aspettative”.