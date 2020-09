Arriva a Lecce il primo distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata

“Andiamo incontro alla richiesta pressante da parte dei cittadini di poter accedere a più punti di ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata. È un primo passo, lavoreremo per farne altri. Per noi è importante essere riusciti a fornire in collaborazione proficua con l’azienda una prima alternativa a Via Diaz”, con queste parole, Angela Valli, Assessore all’Ambiente del Comune di Lecce commenta l’installazione del primo distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata dell’umido e della plastica, presso l’Assessorato in Viale Aldo Moro.

Il distributore è accessibile ai cittadini dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle 18.00. Per utilizzarlo l’utente deve essere iscritto correttamente alla banca dati Tari del Comune di Lecce, essere dunque regolarmente tra i contribuenti Tari ed essere in possesso della tessera sanitaria.

Il distributore funziona inserendo la tessera sanitaria e digitando la fornitura richiesta. È possibile richiedere in una singola operazione la fornitura trimestrale o semestrale (a scelta dell’utente) sia dei sacchetti biodegradabili destinati alla raccolta dell’umido, che di quelli gialli semitrasparenti per la plastica.

Questo nuovo servizio automatizzato non sostituisce, ma si aggiunge, al consueto servizio a sportello per la distribuzione dei sacchetti e dei kit per la raccolta differenziata in Via Armando Diaz 34.