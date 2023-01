Parte da Villa Convento la distribuzione della pattumelle verdi per vetro e metalli

Prenderà il via il 26 gennaio da Villa Convento la distribuzione delle pattumelle verdi per il conferimento della frazione vetro-metallo. La distribuzione riguarderà tutte le utenze domestiche non condominiali della città che non siano comprese nel centro storico e nelle marine e case sparse. Chi risiede in queste aree, infatti, ne è già in possesso.

La distribuzione, come detto, partirà da Villa Convento dove già nella giornata di oggi sarà consegnato porta a porta dagli operatori il volantino con le istruzioni da seguire e il modulo da compilare e presentare al momento della consegna, che avverrà dal 26 gennaio al 9 febbraio nei locali comunali in via Luciano Pavarotti il lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Dal 10 febbraio saranno attivi per non meno di 2 mesi gli altri 4 punti di distribuzione in città: la sede della parrocchia di San Bernardino Realino in via degli Oropellai (quartiere Rudiae Ferrovia), il centro conferimento rifiuti di via Giovanni Paolo II in orari diversi da quelli di apertura al pubblico (quartiere Stadio), il City Terminal al Foro Boario, il Parco dei Colori in via Medaglie d’Oro (Borgo Pace).

Anche in questi punti di raccolta sarà possibile recarsi sei giorni su sette secondo orari che verranno dettagliati nei prossimi giorni presentandosi con i moduli precedentemente distribuiti insieme ai volantini che sarà anche possibile scaricare on line sul sito istituzionale del Comune o ritirare al front office di via Diaz o presso i centri conferimento dei rifiuti presenti in città.

Sui moduli si dovranno indicare i dati dell’intestatario, i codici presenti nei contenitori già nella propria disponibilità e l’eventuale delega di ritiro da parte di una persona diversa dall’intestatario. Nella parte posteriore dei moduli, è riportato l’art. 2 della nuova ordinanza dirigenziale sui rifiuti emessa lo scorso 11 novembre con le specifiche degli obblighi legati alla custodia delle dotazioni di servizio.