Don Vito Caputo, nominato Delegato Arcivescovile della diocesi di Lecce

In attesa dell’arrivo ufficiale nella diocesi di Lecce di mons. Angelo Raffaele Panzetta, nuovo arcivescovo coadiutore di Lecce, ieri mons. Michele Seccia dopo aver accolto le dimissioni da vicario generale di don Vito Caputo, in accordo con mons. Panzetta, ha ritenuto opportuno nominare lo stesso don Vito come “delegato arcivescovile ad universitatem casuum” (delegato per tutte le incombenze della diocesi, in particolare per gli affari di curia) secondo quanto prescritto dal Diritto canonico ai cann. 131 §1 e 137 §1.

Come si ricorderà, don Caputo aveva rimesso l’incarico di vicario generale della diocesi lo stesso giorno in cui mons. Seccia aveva annunciato la nomina dell’arcivescovo coadiutore. Un gesto compiuto dal sacerdote leccese, attualmente anche parroco della cattedrale, in segno di obbedienza alla volontà del Santo Padre e di rispetto verso l’arcivescovo Panzetta che, una volta arrivato ufficialmente a Lecce nelle prossime settimane, a norma del Diritto canonico, assumerà le funzioni del vicario generale.

Don Vito Caputo, dunque, manterrà il mandato di delegato arcivescovile fino alla nomina dell’arcivescovo coadiutore nell’ufficio di vicario generale