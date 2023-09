Don Vito Caputo nuovo vicario generale della diocesi di Lecce

L’arcivescovo di Lecce, Michele Seccia, ha rinnovato il Consiglio Episcopale. A capo della Curia ci sarà il parroco della chiesa cattedrale che prende il posto di Gigi Manca. Le uniche due conferme sono quelle di mons. Macculi e mons. Montinaro.

Cambia il governo dell’arcidiocesi metropolitana, il nuovo vicario generale dal primo novembre sarà don Vito Caputo, attualmente parroco della Cattedrale di Piazza Duomo.

Mons. Vincenzo Marinaci è il nuovo vicario episcopale per la pastorale e il diaconato permanente, mentre don Antonio Bruno è il nuovo vicario episcopale per il clero

Torna in Consiglio episcopale don Stefano Spedicato che sarà il nuovo vicario episcopale per il laicato e per la cultura, Padre Carmine Madalese è invece il nuovo vicario del vescovo per la vita consacrata.

Solo due le conferme, quella di mons. Nicola Macculi alla pastorale sociale e quella di mons. Antonio Montinaro all’Economia.

Il nuovo moderatore di Curia sarà mons. Mauro Carlino, parroco di Santa Croce, mentre don Salvatore Corvino è il nuovo direttore dell’ufficio di pastorale giovanile.

Don Damiano Madaro è confermato nel ruolo di delegato del vescovo per il Sinodo. Il nuovo segretario arcivescovile sarà don Andrea Gelardo.