Donati 15 televisori All’Unità Operativa di Emodinamica e Cardiologia interventistica del “Vito Fazzi”

Si è svolta nella mattinata di oggi, martedì 23 maggio, presso l’Unità Operativa di Emodinamica e Cardiologia interventistica del “Vito Fazzi” di Lecce, la cerimonia di consegna di quindici televisori, compresivi di materiale per l’installazione, all’Unità Operativa Complessa diretta da Giuseppe Colonna.

Promotore dell’iniziativa l’associazione “Cuore e mani aperte – OdV”, che da ventidue anni opera all’interno del nosocomio leccese su iniziativa del cappellano del Fazzi, Don Gianni Mattia.

Alla cerimonia erano presenti il Direttore Generale della Asl Lecce, Stefano Rossi, la Carmen Attanasi, in rappresentanza della Direzione Medica di Presidio, i rappresentanti dell’Associazione e Giuseppe Colonna.

La donazione, che non si limita alla sola consegna dei televisori, ma si completa con l’installazione degli stessi nelle stanze di degenza, così che possano essere fruibili da subito, si inserisce nell’ambito della mission dell’Ente del Terzo Settore presieduto da Don Gianni Mattia. Il sodalizio, negli ultimi anni, ha sviluppato una sempre maggiore attenzione verso l’umanizzazione delle cure e degli spazi ospedalieri, che numerose ricerche dimostrano ormai come fondamentale all’interno di un percorso di salute. Tra queste iniziative si inseriscono, in particolare, quelle a favore del paziente pediatrico: dalla umanizzazione pittorica dell’intero reparto di Pediatria dell’ospedale di Gallipoli, alle ludobarelle donate ai reparti pediatrici del Salento.

“Doniamo 15 televisori all’unità operativa di emodinamica e cardiologica interventistica. Colori, suoni, storie, film, vite altrui, cartoni, satira, la normalità aiuterà i cuori a non perdere quel profumo che dà la speranza per il domani”, ha affermato Don Gianni Mattia.

La donazione ha raccolto il plauso dei dirigenti presenti, “Ringrazio l’Associazione Cuore e mani aperte ODV sempre attenta ai bisogni dei pazienti di ogni età. È una donazione, quella dei 15 televisori al Reparto di Emodinamica, che contribuisce a migliorare la qualità del tempo trascorso durante la permanenza in ospedale, nel solco dell’umanizzazione delle cure e dei luoghi di cura, tema a cui teniamo molto. Ogni iniziativa utile a lenire la sofferenza dei pazienti durante il ricovero rappresenta un tassello di buona sanità”, sono state, invece, le parole di Stefano Rossi.

“Ringrazio vivamente l’Associazione Cuore e mani aperte per la donazione dei 15 televisori alla degenza della UOC di Cardiologia-UTIC ed Emodinamica. Assicurare il comfort dei pazienti rappresenta un elemento importante nel percorso di cura, in quanto offre loro la possibilità di distrarsi e quindi di alleviare la sofferenza legata alla malattia. Questa donazione rappresenta, quindi, per la UOC di Cardiologia-UTIC ed Emodinamica un valoro aggiunto e si inserisce in quel percorso di miglioramento degli standard iniziato con il trasferimento presso il DEA nel novembre del 2022” ha chiuso il direttore responsabile dell’UOC Giuseppe Colonna.