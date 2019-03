“Donne e Volontariato”, a Sternatia, Chora-Ma premia la forza di Maria De Giovanni

Promossa dall’Associazione Centro Studi Chora-Ma, una serata interamente dedicata alle donne. Appuntamento, oggi 9 marzo alle ore 19.00, presso Palazzo Marchesale Granafei, in piazza Castello 12 a Sternatia.

“Donne e Volontariato, la sensibilità femminile al servizio della società”: un mese dedicato alle donne e un incontro interamente dedicato a Maria De Giovanni, presidente dell’Associazione Sunrise Onlus di Borgagne.

Durante la serata Maria racconterà di sé facendo entrare ogni persona in punta di piedi nella sua vita e nella storia della sua associazione.

Alcuni brani musicali della cantante lirica Giusy Zangari moduleranno il ritmo della serata.

Una donna speciale

“Come ogni anno sostiene –Donato Indino, presidente del Centro Studi Chora Ma – abbiamo voluto dedicare la giornata della donna a una donna davvero speciale. Quest’anno la scelta è caduta su Maria. Personalmente ho di lei una stima e un rispetto davvero particolare. Come associazione l’obiettivo è mettere al centro delle nostre attività la valorizzazione della cultura in tutte le sue sfaccettature.

La serata sarà gestita completamente al femminile. Sarà una sorta di rivincita e di riconoscenza alle nostre donne. Donne sempre a disposizione della famiglia, che pur fra mille impegni, riescono sempre a concretizzare con grande responsabilità un ottimo operato.”

“Il Mare di Tutti” è di Maria

“Quest’anno la scelta della Donna 2019 è ricaduta su Maria De Giovanni – continua Donato Indino – una donna impegnata a tutto tondo nel mondo del volontariato, ideatrice e realizzatrice dell’unico progetto in Italia dedicato alle persone con sclerosi multipla: “Il Mare di Tutti”.

Maria stessa è affetta da questa grave patologia ma piuttosto che piangersi addosso si è messa a disposizione della società, attraverso l’Associazione Sunrise che presiede, dando un grande apporto con i suoi due libri autobiografici, “Sulle orme della sclerosi multipla” e “La rinascita”.

Una donna che ha ricevuto più di trenta premi in tutta Italia, l’ultimo in ordine di arrivo l’encomio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che l’ha encomiata per il suo grande impegno ed esempio di solidarietà”.

Una serata dedicata, dunque, alla forza dell’infaticabile Maria De Giovanni.

Un altro personaggio significativo si aggiunge alla famiglia del Centro Studi Chora-Ma di Sternatia che con l’evento intende omaggiare tutte le donne che interverranno.