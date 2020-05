Ludovica e Riccardo hanno detto sì, a Trepuzzi celebrato il primo matrimonio dall’inizio dell’emergenza

Per Ludovica e Riccardo non deve essere stato facile rimandare il matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare il 24 aprile. Come tante giovani coppie avevano fissato da tempo la data del grande giorno, sognando una cerimonia romantica, con accanto le persone più care, tanti sorrisi, abbracci e baci di rito, ma il Coronavirus – questo sconosciuto nemico invisibile arrivato dalla Cina – ha imposto uno stop. Sarebbe stato troppo “pericoloso”, soprattutto per come sono organizzati i sì in Italia, tra pranzi (o cene) interminabili e foto di gruppo con gli invitati, quindi niente: i fuori d’arancio dovevano aspettare e trovare un’altra data da occupare.

Chiuso il primo capitolo, archiviata la fase 1 dell’emergenza e il lockdown, questi giovanissimi fidanzati, lei di Trepuzzi lui di Arnesano, hanno deciso di non rimandare ancora, di pensare al piano B, ma con la fede al dito. Così, questa mattina, alla presenza di due testimoni, Ludovica e Riccardo hanno detto sì. I novelli sposi hanno preferito rinunciare a tutto, ai fiori, agli addobbi, agli amici, ai parenti, ma non hanno voluto rinunciare al loro sogno. Come era accaduto a Castro.

A celebrare il rito civile è stato il Sindaco di Trepuzzi Giuseppe Taurino. «Sono uno che si commuove – ha dichiarato al termine della cerimonia – ma oggi l’emozione è stata tanta e forte, più del solito. Ho celebrato tante unioni e promesse, ma quella di questa coppia ha un significato diverso. Arriva in un momento storico particolare e difficile per tutti. Ma questi due ragazzi ci hanno voluto testimoniare, con la loro decisione, la vera essenza dell’amore. Potevano rimandare a tempi miglior e, invece, hanno insistito perché questo appuntamento così importante non venisse rinviato ulteriormente. A loro auguro tutta la felicità di questo mondo». «Tornerà la normalità e torneremo alle nostre vite. Oggi ne abbiamo avuto la prova concreta. Andrà tutto bene» ha concluso il primo cittadino.

Sarà stata forse una cerimonia ‘inusuale’, come nessuno avrebbe mai immaginato, ma certamente Ludovica e Riccardo avranno sfoggiato sotto mascherina il loro sorriso più bello. Quello che merita uno dei giorni più importanti nella vita di una coppia. Tanti auguri!