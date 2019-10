Istruzioni per aspiranti scrittori, “Emergere in Italia” è il primo libro della blogger Eleonora Marsella

È il sogno nel cassetto di molti, ma non il lavoro di tutti. La scrittura è un mestiere che ha appassionato e che appassiona gente da ogni luogo e di ogni età, ma non sempre è facile sfondare e guadagnarsi un posto nel panorama italiano. “Emergere in Italia. Istruzioni per l’uso nel mondo editoriale di oggi” fa proprio questo, raccoglie le indicazioni e i consigli di chi del mondo editoriale ne sa tanto.

Prima opera della blogger magliese Eleonora Marsella, è un vero e proprio bugiardino, un vademecum dell’aspirante scrittore. Oltre a dire cosa fare e cosa evitare di fare, ci sono anche ottimi suggerimenti su dove e cosa migliorare. Si tratta di un piccolo manuale scritto con ironia dedicato agli aspiranti autori o coloro che il loro esordio l’hanno già avuto.

Consigli, aneddoti, liste di librerie o teatri dove presentare la propria opera, festival e fiere di settore sono a disposizione di tutti. All’interno del libro, inoltre, anche interviste ad esperti del settore come Cristiano Carriero, Francesca Caon, Alessandro Mazzù e Daniele Chieffi.

Un parere esperto

Salentina doc, Eleonora Marsella è una giornalista culturale, agente letterario e organizzatrice di eventi in Italia. Lavora nel mondo dell’editoria da ormai molto tempo ed il suo libro è frutto dell’esperienza.

Protagonista di molti episodi di beneficenza nel Salento, a dicembre 2019, la blogger magliese festeggia cinque anni di carriera e 200 presentazioni letterarie da lei organizzate. A fare da palcoscenico alla celebrazione di questo traguardo sarà Roma, la città dove per lei tutto è cominciato: appuntamento per il 21 dicembre, in un meraviglioso teatro.

Il libro, con copertina realizzata da Silvia Bonomo, editato da Natascia Cortesi, è stato pubblicato con Mosaico Edizioni, piattaforma di self publishing con assistenza diretta, ideato da Eleonora Marsella e Flavio Passi, progetto lanciato in questi giorni.

Per richiedere il libro, costo di copertina 10 euro, scrivi a Ilblogdieleonoramarsella@gmail.com. Segui le date di Eleonora su: https://www.facebook.com/Ilblogdieleonoramarsella/