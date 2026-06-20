Di Riccardo Ciccarese

Dopo essere stata insignita del premio “Eccellenza Donna” lo scorso 6 marzo, presso la prestigiosa Sala Capitolare del Senato della Repubblica, il talento, ma soprattutto la straordinaria storia di resilienza di Erica Occhionero, si arricchisce oggi di un altro importante e significativo tassello.

Sabato sera, con inizio a partire dalle ore 22:00, l’attesissimo evento promosso da Confindustria Lecce e ANCE Lecce vedrà protagonista un quintetto tutto al femminile. Cinque donne straordinarie che verranno pubblicamente premiate per la loro spiccata capacità di distinguersi nei rispettivi ambiti per responsabilità, competenza, profonda dedizione e costante servizio a favore di tutta la collettività.

La figura di Erica Occhionero incarna perfettamente questi valori. Nel corso del suo cammino professionale e personale, ha dimostrato una non comune capacità di rialzarsi con dignità e determinazione dopo alcuni avvicendamenti complessi che avrebbero spinto chiunque altro a scoraggiarsi e a desistere. Ciononostante, la sua proverbiale caparbietà e la forza d’animo le hanno permesso di perseverare, superare gli ostacoli e arrivare infine a conquistare i propri sogni nel cassetto.

“Sono veramente felice, grata ed entusiasta di questa nuova possibilità. Ricevere un riconoscimento nella mia terra nativa, acquisisce ancora più valore.”

Le parole della premiata trasmettono l’emozione autentica di chi non dimentica le proprie radici e vede il proprio operato riconosciuto dal tessuto economico e sociale del proprio territorio. Il premio conferito da Confindustria e ANCE Lecce rappresenta non solo un grande traguardo individuale, ma un faro e un esempio virtuoso di eccellenza per tutto il Mezzogiorno.