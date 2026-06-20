Il grande messaggio della pace e della consapevolezza fa tappa nel Salento. Prem Rawat a Lecce approda ufficialmente sabato 20 giugno 2026 con l’atteso appuntamento firmato “Uncover Life – Scopri la Vita”.

A partire dalle ore 18:00, la suggestiva cornice di Piazza Giosuè Carducci si trasformerà in un salotto a cielo aperto, ospitando un maxischermo per il collegamento in diretta nazionale da Bologna. L’evento principale, condotto dal celebre attore e presentatore Neri Marcorè nel capoluogo emiliano, vedrà l’intervento di Prem Rawat — autore di bestseller e ambasciatore di pace stimato a livello globale — che trasmetterà il suo profondo messaggio.

La diretta abbraccerà l’intera penisola italiana, collegando simultaneamente Lecce con Forza D’Agrò in Sicilia, Poggio Dei Pini in Sardegna e Crodo in Piemonte, unendo idealmente il Paese sotto il segno della crescita interiore.

“La pace non solo è possibile, ma è accessibile a ogni essere umano. Non si trova all’esterno, ma è già dentro ognuno di noi e può essere sperimentata attraverso la consapevolezza della vita stessa.” — Prem Rawat

Un Evento Condiviso, Laico e Inclusivo nel Cuore di Lecce

A Lecce la conduzione e l’accoglienza dell’evento saranno affidate a Loris Coppola. L’iniziativa, completamente a ingresso gratuito e dotata di traduzione in lingua italiana, si distacca nettamente dai classici schemi accademici: non si tratterà infatti né di una conferenza formale né di un corso, bensì di un momento puro di condivisione e di profonda conoscenza di sé. Un invito aperto a riscoprire il luogo in cui ognuno può attingere alla propria gioia di vivere e costruire una relazione autentica con la vera essenza di se stessi.

L’iniziativa “Uncover Life – Scopri la Vita” rappresenta una pietra miliare per il territorio. Per la prima volta, i cittadini leccesi e i turisti presenti nel Salento avranno l’opportunità unica di seguire e ascoltare Prem Rawat direttamente dalla propria città, evitando costosi spostamenti, treni o aerei verso le grandi metropoli del Nord come Bologna o Milano.

Chi è Prem Rawat e il Programma di Educazione alla Pace

Educatore e oratore di origine indiana con uno spiccato senso dell’umorismo, Prem Rawat dedica da oltre cinquant’anni la sua vita alla diffusione di un messaggio incentrato sulla pace interiore. Il suo impegno umanitario globale gli è valso numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso Vision of Gandhi Award.

Attraverso la TPRF (Fondazione Prem Rawat), il suo celebre Programma di Educazione alla Pace viene attuato attivamente in contesti complessi di oltre 80 paesi nel mondo:

Carceri e istituti di pena

Paesi devastati da conflitti

Centri per veterani di guerra

Ospedali e strutture sanitarie

Questo percorso d’eccellenza punta a ispirare le persone emarginate a credere che il cambiamento sia possibile. In Italia, l’iniziativa è attualmente attiva in ben 14 istituti penitenziari.

Informazioni Utili e Contatti per Partecipare

L’appuntamento leccese gode del prestigioso patrocinio del Polo biblio-museale e della Biblioteca Bernardini di Lecce, a testimonianza dell’alto valore culturale e sociale dell’opera svolta dall’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro In Touch APS, organizzatrice dell’evento (aperto a tutti a partire dai 10 anni di età).

Per ricevere maggiori informazioni o dettagli dell’ultimo minuto, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 327269914.

Per chi non potesse essere presente fisicamente in piazza, l’evento potrà essere seguito integralmente online attraverso i canali ufficiali: