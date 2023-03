Le uniformi storiche dell’Esercito in mostra al Chiostro dei Carmelitani di Nardò

Si svolgerò nella mattinata di oggi, venerdì 31 marzo, alle ore 10.00, a Nardò, la presentazione della mostra itinerante “La Cavalleria in vetrina”.

Il sindaco Pippi Mellone e il Comandante della Scuola di Cavalleria, Generale di Brigata Claudio Dei, presso il chiostro dei Carmelitani di corso Vittorio Emanuele II presenteranno l’iniziativa promossa da Esercito Italiano e Confcommercio e fortemente voluta dall’amministrazione comunale. La mostra, che consentirà di scoprire e apprezzare le uniformi storiche dell’Esercito, è stata organizzata nell’ambito delle celebrazioni per i duecento anni di vita della Scuola di Cavalleria.

In occasione della presentazione sarà allestito uno stand con mezzi e materiali della Cavalleria dell’Esercito, un percorso “ginnico” per i più piccoli e un tatami per esercitarsi al metodo di combattimento militare insieme agli istruttori e atleti di fama internazionale della Scuola di Cavalleria. Gli studenti degli istituti scolastici, infine, verranno coinvolti nella cerimonia dell’Alzabandiera al suono dell’inno nazionale.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 9 aprile. Successivamente, le uniformi saranno esposte nelle vetrine degli esercizi commerciali delle principali vie del centro cittadino. L’iniziativa, dopo Nardò, farà tappa a Galatina, Gallipoli, Calimera, San Pancrazio Salentino, Campi Salentina e Avetrana.

“Una iniziativa bellissima – spiega il consigliere con delega al Commercio e alle Attività Produttive Lelè Manieri – che ci consente di festeggiare l’Esercito Italiano e di scoprire le uniformi storiche indossate dai nostri militari nel corso degli anni. Significativo anche il coinvolgimento degli esercizi commerciali, a testimonianza del forte sentimento di condivisione popolare dell’opera e della missione storica dell’Esercito”.