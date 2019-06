Estate in Salento a km0, tornano i mercati di Campagna Amica. Ecco tutte le tappe

Tra le tante ricchezze che il Salento ha da offrire, la dieta mediterranea trova certamente il suo posto. Ad affondare le proprie radici nel territorio, è un’alimentazione fatta di frutta e verdura genuina, eredità di una cultura contadina. “E…state con noi!” è l’iniziativa di Coldiretti che anche quest’anno porta i Mercati estivi di Campagna Amica in tante località del Salento, dove sarà possibile fare la spesa con i prodotti agricoli a km 0.

Si parte già questo lunedì e saranno veramente tante le occasioni per fare il pieno di prodotti sani, che aiutano ad affrontare la calda estate salentina. “La frutta e la verdura – precisa Coldiretti – aiutano a catturare i raggi del sole e sono in grado di difendere l’organismo dalle elevate temperature e dalle scottature”. Al centro della perfetta dieta da abbronzatura ci sono i cibi ricchi di vitamina A, che aiuta la nostra pelle a proteggersi dalle scottature. Sul podio, secondo l’Associazione di categoria, si trovano carote, radicchi e albicocche, seguiti da insalate, cicoria, lattughe, meloni, peperoni, fragole e ciliegie.

Tutte le tappe dei Mercati di Campagna Amica

Si comincia dalla marina di Morciano di Leuca, Torre Vado. Ogni lunedì, dal 1 luglio, gli stand degli agricoltori saranno a disposizione di tutti i clienti in cerca di buona frutta e verdura. Si prosegue con Torre dell’Orso che dal 3 luglio dedica ogni mercoledì al Mercato di Campagna Amica.

A fare da perfetta cornice per tanti prodotti a km 0 saranno poi tanti eventi e sagre. A Taviano il 5 luglio, spazio ai prodotti dei coltivatori nella manifestazione “Percorsi di gusto, arte e cultura”. A Castro, invece, Campagna Amica animerà il “Wine Fest” dal 5 al 7 luglio. Il 13 e 14 luglio, a Caprarica, appuntamento con i sapori genuini delle campagne salentine nella manifestazione “Corti in tavola”.

Felline, invece, ospiterà ben tre appuntamenti, a partire dal 23 luglio, in occasione della Sagra della patata. Si continua il 6 agosto con la Sagra della polpetta e il 22 agosto con la Sagra della salsiccia. L’8 agosto tappa a Morciano di Leuca nella Sagra dei Diavolicchi. Ed ancora appuntamento a Mancaversa per “M-Eat & Sound” dal 18 al 25 agosto e a Racale il 31 agosto per la “Notte gialla”.

Sale la temperatura, aumenta il consumo di frutta

“L’andamento positivo dei consumi che nel mese di giugno, per quanto riguarda la frutta, ha registrato un +20% – sostiene il presidente di Coldiretti Lecce, Gianni Cantele – è legato anche alle preferenze alimentari di giovani e meno giovani che fanno sempre più attenzione al benessere a tavola con la preferenza accordata a cibi di cui si può sapere con certezza l’origine e la tracciabilità, come tutti i prodotti in vendita nei Mercati di Campagna Amica”.