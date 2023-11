“Un, due, tre..stella”, a Lecce l’evento in Villa Comunale per insegnare i giochi di strada di un tempo

Nell’ambito della V edizione di Strade Volontarie, promossa dal Csv Brindisi-Lecce, l’Associazione Anna e Valter organizza la sua domenica nella villa comunale di Lecce con l’evento “Un, due, tre..stella“, i giochi di strada di un tempo per i bambini di oggi.

L’iniziativa, prevista per domenica 19 novembre alle ore 10.00, vede coinvolti i volontari operanti nelle province salentine in azioni volte a favorire il volontariato e l’animazione sociale delle comunità locali.

L’associazione Anna e Valter ha puntato su una manifestazione che rivisita e ripropone in chiave moderna i giochi di strada di un tempo per farli conoscere e praticare ai bambini di oggi che in strada non scendono più e preferiscono passare il loro tempo nelle proprie camerette, magari in compagnia di tablet e smartphone.

“Un, due, tre..stella” vuole narrare il modo di socializzare che avevano i bambini di qualche decennio fa, che giocavano in gruppi nelle strade e nelle piazze del proprio quartiere.

L’animazione sarà affidata allo staff di Bambuballa. L’ingresso all’ evento è gratuito.

‘Abbiamo scelto la villa comunale non a caso – afferma Alfredo Fiorentino, presidente dell’ associazione Anna e Valter, – perché il nostro auspicio è che si possa consegnare al più presto nella sua interezza questo autentico monuemento ai cittadini e possa ritornare ad essere quel posto sicuro dove tutti noi siamo cresciuti’.