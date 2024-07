“Emozioni”, a Santa Maria di Leuca un omaggio a Lucio Battisti con Cesare Bocci

Una serata dedicata alla musica d’autore, a uno dei più grandi maestri della canzone italiana: Lucio Battisti. Si svolgerà domani, 17 luglio alle ore 21 presso la Scalinata Monumentale in Piazza Marinai d’Italia a Santa Maria di Leuca uno degli eventi più attesi dell’estate: “Lucio Battisti, emozioni!”, evento targato Puglia Teatro Festival e inserito tra gli appuntamenti estivi del Comune di Castrignano del Capo.

La serata vedrà la straordinaria partecipazione di Cesare Bocci, celebre attore e volto noto del panorama televisivo e cinematografico italiano, che racconterà la vita e la musica del leggendario cantautore. Bocci, con la sua voce calda e coinvolgente, guiderà il pubblico attraverso un viaggio emozionale, ripercorrendo i momenti più significativi della carriera di Battisti, accompagnato da una talentuosa orchestra che arricchirà la narrazione con brani iconici del cantautore.

Ad esaltare ulteriormente l’atmosfera della serata, sarà la performance del Duo Saverio Mercadante, composto da Rocco Debernardis al clarinetto e Leo Binetti al pianoforte. I due rinomati musicisti offriranno un’interpretazione unica dei capolavori di Battisti, fondendo la tradizione musicale italiana con un tocco di modernità e raffinatezza.

L’evento è a ingresso gratuito, permettendo così a tutti gli appassionati, curiosi e turisti di vivere una serata indimenticabile sotto il cielo stellato di Santa Maria di Leuca, nella suggestiva cornice della Scalinata Monumentale.

Il Comune di Castrignano del Capo è orgoglioso di ospitare un evento di tale rilievo, che rappresenta non solo un omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani, ma anche un’opportunità per promuovere la cultura e la musica nella nostra regione.

«Siamo onorati di ospitare un evento di tale rilevanza culturale e musicale. “Lucio Battisti, emozioni!” rappresenta non solo un tributo a uno dei più grandi artisti della musica italiana, – commenta il sindaco Francesco Petracca – ma anche un’occasione unica per la nostra città di Santa Maria di Leuca di essere palcoscenico di una serata di grande prestigio. La presenza di Cesare Bocci e del Duo Saverio Mercadante arricchisce ulteriormente questa manifestazione, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza emozionante e indimenticabile».

«Questo evento è un importante tassello del nostro programma estivo, – commenta la consigliera con delega a Turismo e Spettacolo Isabella Dino Pisani – pensato per valorizzare le bellezze del nostro territorio e offrire intrattenimento di qualità. Non si tratta di un semplice concerto, ma di un viaggio nel tempo attraverso le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Crediamo che iniziative come queste siano fondamentali per promuovere il turismo culturale e regalare momenti di pura magia ai nostri concittadini e ai turisti».