Ex Galateo, chiusa la prima fase del concorso per la rigenerazione della struttura. Presentati 96 progetti

Si è chiusa con la presentazione di 96 proposte progettuali caricate sulla piattaforma del Consiglio Nazionale degli Architetti, la prima fase del Concorso internazionale di progettazione dedicato alla rigenerazione dell’immobile Ex Galateo, nel quartiere Leuca.

Il percorso che porterà alla rigenerazione dell’ex Galateo è stato condiviso da Regione Puglia, Comune di Lecce, Puglia Valore Immobiliare, Arca Sud Salento e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con un Protocollo d’intesa firmato nel 2018, a cui si è aggiunta, con la partecipazione al tavolo tecnico su Ex Galateo, la collaborazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e conservatori della Provincia di Lecce, e del Consiglio Nazionale degli Architetti.

Il programma funzionale attorno al quale i progettisti sono stati chiamati a misurarsi prevede di ripensare l’edificio individuando social housing e co-housing, a metratura fissa e variabile, alloggi per studenti, senior housing, RSA e alloggi normali, oltre a spazi per usi multifunzionali per servizi alla residenza (spazi comuni, cucine, zone living) e spazi pubblici aperti a tutta la città, attività commerciali, sportive, ricreative e culturali. Un mix di funzioni che i progettisti dovranno comporre in una proposta integrata redigendo un’offerta abitativa mista, flessibile e intergenerazionale per accogliere nuclei sociali tra loro diversi: giovani coppie, famiglie, studenti, single, famiglie monogenitoriali e anziani, e tesa ad un progetto sostenibile.

Ora la giuria selezionerà entro il 24 luglio le cinque proposte progettuali che si aggiudicheranno la partecipazione alla seconda fase del Concorso, che si concluderà a dicembre, nella quale sarà richiesto ai gruppi di progettazione selezionati di entrare nel dettaglio e candidare una proposta progettuale più dettagliata.

La giuria è composta da Pierre Alain Croset, professore di Architettura e Design Urbano al Politecnico di Milano, già caporedattore di Casabella e Presidente nominato dall’Ordine degli Architetti; Simone Sfriso, già curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Architettura 2016, nominato dal Comune di Lecce; Arturo Cucciolla, designato da Puglia Valore Immobiliare; Carlo Cecere, designato da ARCA Sud Salento e Maria Antonietta Aiello, designata dall’Ordine degli ingegneri.