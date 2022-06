Impossibilitato a prendere il volo viene notato da un Carabiniere in vacanza nel Salento, falco tratto in salvo ad Arnesano

A sole due settimane dal salvataggio di un giovane gufo, nella mattinata di oggi, un cittadino in vacanza nel Salento, un maresciallo dei Carabinieri e Comandante del stazione di Udine, mentre faceva jogging alla periferia di Arnesano ha rinvenuto un giovane falchetto in difficoltà.

Il rapace non riuscendo a prendere il volo rischiava di essere aggredito dai gatti presenti in zona ed è qui che il turista ha lanciato l’allarme e ha prontamente contattato e segnalato la presenza del volatile al Comando di Polizia Locale.

Sul posto sono subito intervenuti gli Agenti con il Comandante Gabriele Podo giunto con il responsabile dell’Ufficio Tutela Animali, Marco Scialpi, che hanno preso in consegna l’animale in difficoltà.

Successivamente, la stessa Polizia Locale e hanno provveduto al trasporto del falco presso il Centro di Recupero Fauna selvatica di Calimera per le cure necessarie per fare sì che venga rimesso in condizioni di ritornare libero non appena guarito.

Secondo i sanitari del Centro di Calimera l’animale potrebbe aver subito un forte urto o, in alternativa, aver mangiato un roditore avvelenato.