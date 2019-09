La Festa della Municeddha conquista la Svizzera, una sagra autentica per esportare la tradizione

Coltivare le proprie tradizioni è una parte fondamentale della cultura di un territorio. E mantenere queste tradizioni vive, anche quando si va all’estero, aiuta a mantenere sempre un legame stretta con casa e a far conoscere usi e costumi a chi quegli usi e quei costumi non li conosce.

Grazie ad una stretta collaborazione con l’Associazione Pugliese Winterhur, la Pro Loco Cerceto di Cannole porta la municeddha oltralpe, in Svizzera, dove una numerosa comunità di pugliesi emigrati mantiene viva la tradizione e le fa conoscere agli altri. Inizia oggi l’appuntamento svizzero della Festa della Municeddha, pronta a fare incetta di successi anche fuori dai confini nazionali.

Forte del successo di pubblico riscosso nella 35esima edizione da poco conclusa, la Festa della Municeddha si candida ad essere l’ambasciatrice di una vera e propria autenticità locale in territorio estero. A Winterhur, comune del Canton Zurigo, non ci sono solo svizzeri infatti, ma anche pugliesi emigrati: è per questo che i membri dell’associazione accolgono a braccia aperte l’iniziativa e sposano le tradizioni salentine, parte della loro storia.

E ad essere attenti e curiosi delle tradizioni salentine non sono solo i cittadini del posto, estranei alla cultura salentina, ma anche quei pugliesi di seconda e terza generazione che il luogo in cui si trovano le loro radici lo conoscono solo attraverso gli occhi e le parole dei genitori e dei nonni.

Una sagra che può contare su di una organizzazione impeccabile e che anno dopo anno in Salento raccoglie la soddisfazione di salentini e turisti.

Parte oggi la serie di appuntamenti dell’episodio svizzero della festa della municeddha. Dal laboratorio di pittule al corso di tamburello con Billy Mangione, passando per la lezione di pizzica con la maestra Nicole Campari: le tradizioni più autentiche, anche all’estero.

Presenti all’evento anche Ensemble Sciacuddhuzzi diretti dal professore Giuseppe Attanasi e dal maestro Billy Mangione, che suoneranno per la serata.